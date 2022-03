Ciclo de eventos «Faça Check-In @Portimão» apresentado na BTL

«Faça Check-In @Portimão» foi o mote para apresentar programa de eventos até ao final do ano na BTL 2022.

Portimão marcou presença na Bolsa de Turismo de Lisboa, que se realiza na Feira Internacional de Lisboa (FIL) de 16 a 20 de março, tendo apresentado um conjunto de intervenções no espaço público e o programa de eventos culturais, artísticos e desportivos para 2022, sob o mote «Faça Check-In @Portimão», na sequência de uma campanha delineada como se de um festival se tratasse, com arranque em abril e conclusão no final do ano.

Pelas 16h00 do segundo dia da BTL, 17 de março, o destino Portimão promoveu a divulgação da vasta programação de eventos que irá marcar o município até ao final deste ano, assim como o conjunto de intervenções no espaço público, que vão permitir que quem visita Portimão consiga desfrutar de experiências inesquecíveis, constatando ao mesmo tempo que o concelho está diferente para melhor.

A campanha «Faça Check-In @Portimão» foi em simultâneo desvendada com a publicação de um suplemento num jornal a nível nacional, e com uma apresentação multimédia no pavilhão do Turismo do Algarve, através da visualização de um sugestivo vídeo.

Muita música e desporto de alta competição

Em termos gerais, Portimão volta a receber a maior prova desportiva do mundo motorizado, o MOTOGP, assim como três grandes festivais de música à escala mundial, onde serão esperados milhares de pessoas.

Para além do Afronation e Secret Project, merece destaque o Festival Rolling Loud – o maior evento de hip-hop do planeta, que finalmente está a caminho da Europa, com um cartaz de excelência que inclui alguns dos maiores nomes e estrelas em ascensão do panorama do rap.

No conjunto, é esperado um fortíssimo retorno direto e indireto de cada um destes certames musicais, que atrairão a Portimão fans de todos os quadrantes.

Também justifica uma referência muito particular o regresso em força do Festival da Sardinha, entre 3 e 7 de agosto, após dois anos de pausa devido à COVID-19.

Naquelas datas, a sardinha assada voltará a ser a rainha na zona ribeirinha de Portimão, em cinco noites de boa comida e muita animação musical, numa festa de cariz popular que marca o verão algarvio.

Antes, no dia 2 de agosto, véspera da abertura oficial do certame, está agendada uma reconstituição histórica da descarga da sardinha. Esta viagem ao passado, com trajes, dizeres e meios de transporte de há algumas décadas contará com uma mega sardinhada popular.

A propósito, refira-se que a atividade «A descarga do peixe no cais de Portimão», recriada pelo Museu de Portimão, ganhou em 2020 uma distinção a nível nacional com a menção honrosa na categoria de Inovação e Criatividade, no âmbito dos Prémios APOM – Associação Portuguesa de Museologia e relativa à reconstituição realizada em 2019.

Portanto, ao fim do dia 3 de agosto arrancará um dos maiores certames gastronómicos do Algarve, durante o qual poderão ser degustadas as rainhas da festa, acompanhadas com batata cozida e salada à algarvia, num dos muitos restaurantes da zona entre pontes, ou nas barraquinhas das associações/clubes locais, disponibilizando mais de dois mil lugares sentados para apreciar este ex-libris portimonense.

Quanto ao cartaz musical, também foram ontem desvendados os nomes que brilharão no palco do Festival da Sardinha, a saber: João Leote e Marisa Liz (dia); David Fonseca (dia 4); Bárbara Tinoco (dia 5); Wet Bet Gang (dia 6) e David Carreira (dia 7).

Portimão é o destino de viagem mais amigo das famílias portuguesas

Na ocasião, o vice-presidente da Câmara Municipal de Portimão, Álvaro Bila, registou a «coincidência de que nesta mesma semana foi tornado público um estudo da Bounce, que analisou o número de destinos de férias populares em todo o mundo para revelar os melhores lugares para férias em família, e que define Portimão como o destino de viagem mais amigo das famílias em Portugal».

Estava lançado o mote para a intervenção em vídeo de Isilda Gomes, presidente da autarquia portimonense que se encontrava em Cardiff, no País de Gales, Reino Unido, «a defender os interesse de Portugal e da região algarvia no âmbito do Brexit», durante a qual a autarca realçou o facto de «Portimão estar diferente, pois investimos muito no espaço público, temos um exemplo do passadiço da Praia da Rocha, há tantos anos desejado, hoje podemos usufruir não só do passadiço como de uma iluminação extraordinária que dará um maior conforto e um maior prazer para que as pessoas venham à Praia da Rocha mesmo à noite».

«Mas também noutros espaços investimos muito para que as famílias, as crianças, os jovens se sintam bem em Portimão», afirmou, antes de enaltecer que «vamos ter um festival praticamente único, que começa em junho, com festivais uns atrás dos outros».

No final do seu breve discurso, Isilda Gomes disse: «É assim que queremos viver Portimão e por isso convido-vos a todos para que «Façam Check-In em @Portimão», venham visitar-nos, não vão com certeza arrepender-se e voltarão no próximo ano».

Promotores evidenciaram potencial de Portimão

Também estiveram presentes na cerimónia alguns promotores dos eventos previstos, nomeadamente Paulo Pinheiro, CEO do Autódromo Internacional do Algarve, que abordou o MOTO GP, «que trará milhares de aficionados a Portimão, podendo afirmarmos que somos um dos circuitos com mais provas a nível da Europa para 2022».

Depois do sucesso em 2019 do Afronation, Portimão vai iniciar o verão a receber três importantes festivais de música, cujo diretor executivo, Tiago Castelo Branco, avançou com números de encher o olho: no total, serão esperados mais de 200 artistas internacionais mais de 150.000 espetadores, 90 por cento dos quais estrangeiros, com 216 horas de música, a representação de 40 países e uma delegação de jornalistas da especialidade na ordem da centena.

Mas o desporto ao mais alto nível também marcará uma presença regular na programação, com saliência para o International Masters Futsal, que desde 2017 se realiza em Portimão. Rui Mendonça, diretor de comunicação da prova assegurou que este ano vão jogar no Portimão Arena quatro equipas de topo, com a nata da modalidade.

A terminar, uma palavra ainda para a apresentação na manhã de 17 de março das Estações Náuticas do Algarve, que incluem a rede nacional de estações náuticas no âmbito do programa alargado «Rota Nautical Portugal», tendo sido promovida a Estação Náutica de Portimão e toda a sua oferta ligada ao mar.

Até este domingo, 20 de março, Portimão continuará presente BTL em conjunto com o Turismo do Algarve, apresentando estes e muitos outros produtos turísticos e potencialidades do concelho, numa parceria da Associação Turismo de Portimão.