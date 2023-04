Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) recupera em forte dinâmica, depois do período pandémico, as áreas da Investigação e Ensino Clínico.

Fechados os dados do ano de 2022, o Departamento de Ensino, Inovação e Investigação do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) evidencia no seu relatório de atividades os principais indicadores da instituição e o envolvimento dos seus profissionais na produção científica, no apoio ao ensino clínico nas várias áreas profissionais ligadas ao setor da saúde e na produção e disseminação de conhecimento, fazendo jus à chancela Universitária que distingue este centro hospitalar público que diariamente presta cuidados de saúde a milhares de pessoas que vivem e procuram o Algarve.

No que diz respeito ao apoio ao ensino pré e pós graduado o CHUA registou 1.347 pedidos de estágio, entre os meses de janeiro e dezembro de 2022. Como explica a direção do Departamento, «este é um indicador bastante expressivo umas vez que demonstra o contributo do CHUA para o desenvolvimento das competências técnicas e científicas dos estudantes e profissionais que realizam estágios na instituição, fomentando assim o intercâmbio de conhecimentos e experiências», informa hoje aquela entidade de saúde.

O CHUA acolheu assim nas suas unidades de saúde estudantes de 60 instituições de ensino (superior, secundário e profissionalizante), tendo sido a Universidade do Algarve e o Instituto Piaget (Silves) as instituições com maior número de pedidos realizados.

As mesmas são responsáveis por cerca de 43 por cento do volume de pedidos recepcionados, dos quais 26 por cento correspondem a pedidos de ensino da Universidade do Algarve.

De referir que a esta informação reportada se tem que acrescentar a atividade especifica do internato médico, bem como os estágios curriculares de estudantes do Mestrado Integrado de Medicina, entre outros que foram desenvolvidos no CHUA.

Cerca de 30 por cento dos pedidos de ensino clínico reportam à categoria profissional de Técnico Superior de Diagnóstico e Terapêutica, seguidos da carreira Médica e de Enfermagem. No ranking dos estágios por carreira/categoria profissional, a Enfermagem assume a primazia representando 51 por cento do total de ensinos realizados, seguido de 25 por cento de ensinos para a área de Diagnóstico e Terapêutica e 11 por cento de estudantes de Medicina.

«O Centro para o Ensino e Formação teve ainda um ano bastante produtivo no que se refere especialmente ao número de horas de formação oferecidas, tendo-se concretizado um volume formativo de 21.975 horas, resultantes de 3.557 participações de profissionais do CHUA», refere a direção do Departamento.

Investigação clinica em mais de 20 áreas efetuada por 164 investigadores

No que se refere à atividade de Investigação, o Centro Hospitalar Universitário do Algarve registou indicadores bastante positivos, sendo de destacar o número de estudos, ensaios e publicações, cujos resultados têm importantes implicações para a prática clínica e para a afirmação da capacidade científica da instituição no contexto de Centro Hospitalar Universitário.

Em termos globais, a atividade de Investigação do CHUA foi desenvolvida nas principais áreas de intervenção do CHUA, sendo de destacar as 20 áreas de investigação clínica mais relevantes: Medicina Interna Cirurgia, Cuidados Intensivos, Urgência Geral, Pediatria, Oncologia, Neurologia, Gastroenterologia, Pneumologia, Ginecologia, Cuidados Intermédios, Nefrologia, Obstetrícia, Hematologia, Infeciologia, Imagiologia, Cardiologia, Neurocirurgia, Medicina Físicas e Reabilitação e Gestão Estratégica.

Para o desenvolvimento da sua atividade de Investigação, o CHUA contou em 2022 com a atividade de 164 investigadores, os quais desenvolveram trabalhos de investigação principalmente nas áreas de especialidade do Centro Hospitalar.

Foram ainda apurados 16 ensaios clínicos a decorrer além de outros tantos em análise, tendo os mesmos sido desenvolvidos nas áreas de investigação clínica mais ativas, nomeadamente as áreas de Cardiologia, Gastrenterologia, Oncologia e Unidade de AVC.

Nesta área da Investigação importa ainda referir que decorrem na instituição vários estudos multicêntricos e ensaios clínicos promovidos por uma diversidade de promotores da indústria farmacêutica e ainda através de parcerias com entidades reconhecidas nacional e internacionalmente (entidades reguladoras, sociedades europeias ou nacionais da especialidade, universidades nacionais e internacionais de renome e outros centros hospitalares de referência no panorama nacional e internacional).

Este facto é potenciado ainda pela participação do CHUA como membro do Portuguese Clinical Research Infraestruture Network (PtCRIN), uma rede de investigação clínica potenciada por parcerias com entidades e centros clínicos e de investigação nacionais e internacionais.

Quanto aos pedidos de estudo, deram entrada nos serviços do CHUA um total de 255 pedidos no ano de 2022. A totalidade dos estudos entrados engloba Ensaios Clínicos, Estudos da Iniciativa do Investigador, Estudos Multicêntricos e Trabalhos Académicos de Investigação, representando estes últimos o maior número de estudos entrados no ano transato.

De ressalvar que em 2022 verificou-se uma maior incidência de entrada de processos nos meses de janeiro e fevereiro, o que pode estar diretamente relacionado com a entrada de pedidos de estudo relativos ao Mestrado Integrado em Medicina – Universidade do Algarve.

No que se refere a ensaios clínicos e a estudos observacionais, o CHUA registou em 2022 a entrada de cinco ensaios clínicos e 11 estudos observacionais. Deram ainda entrada 11 Estudos Observacionais Multicêntricos, dos quais 9 foram autorizados e 2 encontram-se ainda em fases de processo.

CHUA com participação e reconhecimento científico em diversos eventos nacionais e internacionais

Quanto à produção científica, os profissionais do CHUA participaram em 634 eventos técnico científicos em 2022, tendo sido o Departamento de Medicina aquele em que foi identificada maior atividade.

Do total de eventos destacam-se 293 comunicações orais, 294 pósteres publicados, 46 pósteres e 1 bolsa de investigação. Relativamente aos prémios obtidos registaram-se 12 primeiros prémios e oito menções honrosas.

Para terminar e no que se refere aos dados relativos a artigos/publicações, registadas nas bases de dados bibliográficas (PubMed e Scopus) o CHUA identificou 159 artigos e publicações realizadas em 2022 em livros e em revistas nacionais e internacionais, dos quais 101 artigos com PMID, acrónimo de «PubMed Unique Identifier», é um número único designado a cada citação de um artigo de revistas de biomedicina e de ciências da vida.