CHUA promove «Simpósio AVC a Sul» na Pousada de Estoi

Os profissionais da Unidade de AVC e do Serviço de Radiologia-Faro do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) promovem, no próximo dia 29 de abril, o «Simpósio AVC a Sul».

O evento, destinado preferencialmente a profissionais de saúde, decorre na Pousada de Estoi e pretende discutir o estado da arte a sul do país no diagnóstico e tratamento desta importante e prevalente patologia.

Ao longo do dia, vários oradores convidados irão abordar diversas temáticas relacionadas com o AVC, apresentando uma visão multidisciplinar sobre a patologia e os modelos de organização e de resposta.

Programa completo:

08h45 – Abertura do secretariado

09h00 – 10h15 | Mesa 1

Moderação: Ana Paiva Nunes (Lisboa), Hipólito Nzwalo (Faro), Carlos Basílio (Faro)

09h00 – 09h20 | Visão nacional do funcionamento da Via Verde do AVC, Elsa Azevedo (Porto)

09h20 – 09h40 | O modelo da região Centro, Gustavo Santo (Coimbra)

09h40 – 10h00 | Noti­cação e transporte pré-hospitalar na Via Verde do AVC, Filipa Barros (Lisboa)

10h00 – 10h15 | Discussão

10h15 – 10h45 | Intervalo

10h45 – 12h30 | Mesa 2

Moderação: Rui Manaças (Lisboa), Manuel Ribeiro (V. N. Gaia), Célia Magno (Faro)

10h45 – 11h05 | Avaliação imagiológica da viabilidade das terapias de reperfusão (perfusão, wake up stroke), Inês Gil (Faro)

11h05 – 11h25 | Impacto clínico e socioeconómico do tempo de atraso na Via Verde do AVC, João Sargento Freitas (Coimbra)

11h25 – 11h45 | Cuidados integrados do doente com AVC, António Costa (Faro), Luís Malaia (Faro)

11h45 – 12h30 | Discussão

12h30 – 14h00 | Almoço

14h00 – 15h05 | Mesa 3

Moderação: Luísa Rebocho (Évora), Jorge Brito (Faro), Ana Lopes (Faro)

14h00 – 14h10 | AVC no Algarve: onde estamos, Ana Paula Fidalgo (Faro)

14h10 – 14h20 | AVC em Beja, Vera Guerreiro (Beja)

14h20 – 14h30 | AVC no Litoral Alentejano, Ana Cláudia Vicente (Santiago do Cacém)

14h30 – 14h50 | O papel da inteligência arti­ficial no diagnóstico e referenciação do doente com AVC: uma rede inter-regional, Tiago Baptista (Lisboa)

14h50 – 15h05 | Discussão

15h15 – 16h20 | Sessão de encerramento

Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Algarve, I.P, Paulo Morgado; presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, Ana Filipa Varges Gomes

15h35 – 15h50 | A SPAVC notas de um percurso

Castro Lopes, presidente da Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral

15h50 – 16h05 | Portugal AVC

António Conceição e Ivone Máximo

16h05 – 16h20 | Iniciativa Angels

Cláudia Queiroga

16h20 | Encerramento