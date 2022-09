CHUA promove Jornadas de Obstetrícia no Museu de Portimão

Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) realiza Jornadas de Obstetrícia no Museu de Portimão

O Serviço de Ginecologia e Obstetrícia da Unidade de Portimão do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), em parceria com Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, através do ACES Algarve II – Barlavento, e com a Associação de Formação e Investigação da Maternidade do Barlavento Algarvio (AFIMBA), realiza nos próximos dias 30 de setembro e 1 de outubro as Jornadas de Obstetrícia do CHUA, que vão ter lugar no Museu de Portimão.

Dirigida especialmente aos Médicos Internos e Especialistas em Medicina Geral e Familiar, esta formação pretende promover a autonomia destes profissionais nas áreas de Obstetrícia e Planeamento Familiar, potenciando o debate científico entre especialistas das várias áreas de intervenção, com o objetivo de promover uma maior articulação entre a especialidade hospitalar e os cuidados de saúde primários.

Nos dois dias de curso serão apresentados e discutidos casos clínicos reais com enfoque nos principais temas da prática clínica na área da Obstetrícia, como é o caso da pré-conceção, da gravidez e do pós-parto. O planeamento familiar será também abordado nos cursos práticos de contraceção.

O programa pode ser consultado aqui.