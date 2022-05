CHUA promove Jornadas de Medicina Física e de Reabilitação

Iniciativa é direcionada a profissionais de saúde.

O Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) organiza no dia 7 de junho, terça-feira, as I Jornadas de Medicina Física e de Reabilitação.

A iniciativa, de cariz técnico-científico, é direcionada a profissionais de saúde e decorre no auditório da Unidade Hospitalar de Faro do CHUA, a partir das 9h00.

Ao longo do dia, vários oradores convidados vão falar sobre alguns dos temas mais pertinentes na especialidade e prática clinica, tais como «A Equipa de Reabilitação Pediátrica», «Reabilitação Geriátrica», «Reabilitação Neurológica e Uroginecológica», «Reabilitação Pós-Covid-19», «Reabilitação Pediátrica» e «Reabilitação Musculoesquelética».

Segundo a organização, as Jornadas têm como objetivo «contribuir para o conhecimento mais aprofundado das áreas de atuação da especialidade de Medicina Física e Reabilitação junto dos profissionais do CHUA, bem como proporcionar a partilha de conhecimentos e experiências no âmbito da gestão do doente com necessidade de plano de reabilitação». Irão ainda «fomentar o debate acerca dos desafios futuros na especialidade, perspetivando respostas».

O programa completo do evento pode ser consultado online. As inscrições também podem ser efetuadas aqui.