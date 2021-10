CHUA procura candidatos para cargos de gestão intermédia

Interessados têm 10 dias úteis para apresentar a sua candidatura.

O Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), no âmbito da sua politica de Recursos Humanos, procedeu ontem, dia 25 de outubro, à abertura de dois procedimentos de seleção para o cargos de Diretor do Serviço de Planeamento e Controlo de Gestão e de Diretor dos Serviços Financeiros.

Os interessados em concorrer aos respetivos cargos devem enviar as suas candidaturas através do endereço de correio eletrónico, no prazo de 10 dias úteis após a publicação dos avisos disponíveis no website institucional do CHUA, acompanhados da respetiva documentação requerida.

Os avisos originais, onde está também constante a documentação necessária, podem ser consultados nos links seguintes: