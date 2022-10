As XV Jornadas do Serviço de Pediatria do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) estão agendadas para novembro.

Decorrem nos dias 17 e 18 de novembro, no auditório do Campus da Penha da Universidade do Algarve, as XV Jornadas do Serviço de Pediatria do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA), em Faro, este ano sob o tema «Tudo o que queria saber e não tenho coragem de perguntar: Da teoria à prática».

Organizadas pela Associação dos Amigos da Pediatria do Hospital de Faro, em parceria com o CHUA, as jornadas pretendem «promover a atualização e divulgação de conhecimentos, fomentando a comunicação e cooperação entre os vários setores que prestam apoio à idade pediátrica».

O evento tem ainda como objetivo contribuir para a formação contínua de internos de pediatria e de medicina geral e familiar, pediatras e médicos de medicina geral e familiar, bem como outros profissionais de saúde que colaboram na prestação de cuidados à criança e adolescente” explica a comissão organizadora.

Com um programa científico bastante diversificado, as jornadas vão abordar algumas das temáticas mais relevantes em várias especialidades que, de forma multidisciplinar, intervêm na prestação de cuidados em pediatria.

O primeiro dia, 17 de novembro, na parte da manhã, é dedicado a uma componente mais prática com a disponibilização de diversos dos cursos pré-jornadas «Pediatria descomplicada» e «Adolescência descomplicada», onde vão ser abordados diversos temas.

Ainda no dia 17, na parte da tarde, vários oradores e especialistas vão debater alguns dos assuntos mais relevantes na prática clínica, tais como: «Guia da Amamentação: cuidados práticos, dificuldades e soluções», «Alimentação: mudança de paradigma e novas tendências», «Bronquiolite aguda e laringite», «Varicela e Zoster» e «Miocardites e Pericardites».

O debate prossegue no dia 18 de novembro com os temas «Ansiedade das crianças ou dos pais», «Tempo de ecrã – quais os malefícios e como evitar», «Estratégias de aconselhamento na PEA», «Dramas na hora de dormir – o essencial para aconselhar os pais» e «Estratégias para “lidar” com o bullying».

As jornadas contemplam ainda um espaço no programa dedicado à apresentação de comunicações orais e posters.

O programa está disponível aqui.

A inscrição pode ser feita aqui.