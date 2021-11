CHUA lança projeto «A Insulina Sai à Rua» que envolve 22 entidades

CHUA lança «A Insulina Sai à Rua» e envolve 22 entidades em projeto de literacia em saúde. Algarve comemora 100 anos da descoberta e introdução da Insulina, antecipando comemorações do Dia da Diabetes.

O Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) apresenta publicamente no próximo dia 12 de novembro, pelas 11h00, no auditório da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve), o Projeto «A Insulina Sai à Rua», uma iniciativa que envolve, até ao momento, 22 parceiros em torno de mais de 40 iniciativas que decorrerão na região algarvia durante cerca 2 meses.

A sessão de apresentação deste projeto de literacia em saúde conta com a presença do presidente da CCDR Algarve, José Apolinário, da vice-Reitora da Universidade do Algarve, Ana de Freitas, do presidente da Associação para o Estudo da Diabetes Mellitus e Apoio ao Diabético do Algarve, Eurico Gomes, da diretora do Serviço de Medicina 1, Ana Lopes, e do vogal executivo do Conselho de Administração do CHUA, Paulo Neves.

Na cerimónia será dado a conhecer o projeto, as iniciativas que o corporizam e os parceiros que o integram, bem como apresentadas as propostas gráficas do inteiro postal que os CTT vão emitir, especificamente, para se associar ao projeto dinamizado pelo CHUA.

Dirigido à comunidade algarvia e ao público em geral, o projeto pretende assinalar o centésimo aniversário da descoberta da Insulina e, simultaneamente, promover o setor da saúde e a região algarvia, a inclusão e o CHUA enquanto instituição de saúde preocupada com a população que serve, bem como estimular a ligação entre a ciência, a arte e a educação.

Desenvolvido e coordenado pelo CHUA, através da Unidade de Diabetologia, o projeto «A Insulina Sai à Rua» conta com a parceria de vários municípios algarvios, associações regionais e várias entidades regionais e nacionais.

Serão dinamizado de mais de 40 atividades, consubstanciadas em ações de rua, intervenções técnicas na comunidade, webinares temáticos, vídeos e testemunhos e suportes audiovisuais, iniciativas de carácter artístico, científico e lúdico e participação ativa nos meios de comunicação social, redes sociais digitais e outras plataformas e espaços publicitários.

Todas as atividades, programação e informação sobre a temática estarão ainda disponíveis à distância de um clique no website criado especificamente para o efeito, e que também será apresentado na sessão.

Programa «A Insulina Sai à Rua»

12 de novembro, 11h00, auditório da CCDR Algarve, Faro

11h00 – Sessão de abertura

José Apolinário – CCDR Algarve

Paulo Neves – CHUA

Ana de Freitas – UAlg

Eurico Gomes – AEDMADA

Ana Maria Lopes – Representante da Equipa Coordenadora do Projeto

11H30 – Apresentação do Projeto «A Insulina Sai à Rua» pela equipa coordenadora do CHUA