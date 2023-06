CHUA inaugura o mais moderno TAC com tecnologia espectral do SNS

O Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) tem, a partir de hoje, o mais avançado equipamento de Tomografia Computorizada (TAC), com Tecnologia Espectral, do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Durante a inauguração, que se realizou a 29 de junho, na Unidade Hospitalar de Faro, o diretor clínico do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), Horácio Guerreiro salientou o empenho do conselho de administração em recuperar o atraso do Centro Hospitalar em termos de equipamentos, diferenciação científica e clínica.

«Estamos a investir em tecnologia de forma a dar resposta às pessoas, mas também para captar novos profissionais», frisou.

Jorge Mimoso, diretor do serviço de Cardiologia, considerou que hoje «é um dia muito importante para o Algarve e para a cardiologia».

«Este novo equipamento permite o diagnóstico não invasivo da doença coronária e avaliar estruturalmente o coração, que era algo que não conseguíamos fazer até agora, o que atrasava o tratamento dos doentes», disse.

A presidente do conselho de administração do CHUA, Ana Varges Gomes, frisou o facto de este equipamento resultar de uma candidatura conjunta do CHUA e da UAlg através do ABC – Algarve Biomedical Center a fundos comunitários, referindo que «faz todo o sentido trazer a universidade para dentro do hospital: porque eles têm conhecimento e nós temos a realidade dos doentes, ou seja, somos nós que muitas vezes levantamos as questões e as hipóteses de investigação e se trabalharmos em conjunto, seguramente vamos conseguir chegar a uma melhoria de cuidados».

Presente na sessão o presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, José Apolinário, sublinhou a importância destes investimentos que visam melhorar as condições de atendimento às pessoas, mas também a relevância do investimento em inovação e ciência como fator crucial para melhoria da competitividade.

«É preciso seguir esta linha: temos ter melhor resposta em saúde, mais investimento em I&D e prestar melhor serviço aos cidadãos», acrescentou.

O equipamento, com o valor de um milhão e meio de euros, ficou instalado num espaço renovado que reúne as melhores condições para utentes e profissionais, com área de recobro autónoma.

Sobre o equipamento: nova solução de deteção espectral

Este equipamento dispõe de um sistema inteligente que fornece imagens espectrais de alta qualidade, que reduz o número de exames necessários, melhorando a precisão do diagnóstico e o conforto e bem-estar dos pacientes, tudo isto com igual ou menor dose do que os exames convencionais.

Outro ponto forte é um fluxo de trabalho totalmente integrado que poupa tempo, permite ao técnico posicionar o paciente rapidamente e a realização de exames num tempo infimamente reduzido para melhor conforto do paciente e menor radiação (a aquisição de exames de tórax e cabeça demora menos de um segundo e um exame do tórax, abdómen e pélvis demora menos de 2 segundos) e, ao mesmo tempo, fornece imagens de alta qualidade que permitem ao médico fornecer instantaneamente um diagnóstico seguro e um plano de tratamento eficaz para cada paciente.

Este equipamento permite efetuar diagnósticos mais quantitativos e com maior precisão graças à informação espectral disponível em todo o tipo de estudos e pacientes (cardíacos, pediátricos e bariátricos) com a mínima dose de radiação.

Gera 512 cortes em cada rotação e é o único disponível com um detetor espectral de dupla camada de 8 centímetros (cm) capaz de discriminar altas e baixas energias, em todos os exames, obtendo a máxima informação e qualidade em poucos segundos, por exemplo, em estudos tóraco-abdomino-pélvicos em apenas dois segundos.