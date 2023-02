CHUA garante bolsa «Mais Valor em Saúde – Vidas que Valem»

Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) assina protocolo de bolsa «Mais Valor em Saúde – Vidas que Valem».

O projeto «PA_3D Confeção de Produtos de Apoio em 3D» do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), um dos vencedores da bolsa «Mais Valor em Saúde – Vidas que Valem», edição 2021/2022, vai contar durante este ano com o apoio especializado de Björn Vandewalle, vice-diretor e responsável para a Ciência e Inovação na Exigo Consultores, e membro do Comité Executivo do «Mais Valor em Saúde – Vidas que Valem».

O protocolo de colaboração foi assinado ontem, segunda-feira, dia 27 de fevereiro, entre a presidente do conselho de administração Ana Varges Gomes, o vice-diretor da Exigo Consultores, Björn Vandewalle, e Vítor Papão, da consultora Gilead Sciences, e vai permitir a consultadoria ao projeto durante o ano de 2023.

«A bolsa tem um valor de 50 mil euros, em horas de consultoria, que tem como objetivo a implementação dos princípios de value patient healthcare no projeto, no sentido de se gerar melhores resultados em saúde para os doentes e maiores eficiências para o próprio hospital», referiu Vítor Papão, da Gilead Sciences.

Também a presidente do Conselho de Administração do CHUA, Ana Varges Gomes, salientou a importância desta bolsa para este projeto único no panorama hospitalar do Serviço Nacional de Saúde (SNS), sendo que «esta parceria irá maximizar, criar inovação e resolver os problemas das pessoas». Sobre o projeto do CHUA, referiu a «importância da economia circular, na medida em que estes produtos de apoio agora criados podem ser reajustados, readaptados e reutilizados».

As bolsas «Mais Valor em Saúde – Vidas que Valem» é uma parceria da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH), das empresas Exigo, Gilead Sciences e IASIST, na área da consultoria, e da Altice, enquanto parceiro tecnológico. Conta ainda com o apoio institucional da Ordem dos Enfermeiros, da Ordem dos Farmacêuticos e da Ordem dos Médicos.

Núcleo de Produtos de Apoio CHUA

De referir que, o Núcleo de Produtos de Apoio CHUA veio possibilitar a centralização de todo o sistema de Produtos de Apoio (Ajudas Técnicas) das várias unidades do Centro Hospitalar, contemplando as necessidades dos doentes em todo o processo terapêutico, de forma mais eficiente e sustentável.

Esta resposta inovadora permitiu agilizar avaliações individualizadas no âmbito dos produtos de apoio, passando a dispor de soluções diferenciadas e feitas por medida, minimizando os tempos de internamento e do processo de reabilitação, e aumentar a autonomia e funcionalidade dos utentes.

Durante a assinatura de protocolo foi ainda anunciada a aquisição de uma impressora 3D por parte do CHUA, já em concurso público, que irá permitir a impressão de componentes de substituição e consequente processo de reutilização, recuperação e reciclagem de termoplástico, permitindo aumentar o tempo de vida útil dos produtos, reduzindo o seu impacto no sistema.

Este recurso à economia circular possibilita ainda, a médio prazo, uma diminuição de custos e uma maior rentabilidade, com expectativa de crescimento nos próximos anos.

A criação do Laboratório de Ortoprotesia, integrado no Núcleo de Produtos de Apoio, resulta de um projeto de colaboração entre o CHUA e a Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve (ESSUAlg).