CHUA dinamiza campanha de prevenção do suicídio em toda a região

«Setembro, Mês da Prevenção do Suicídio» é o nome da campanha do CHUA que irá percorrer a região com diversas atividades de sensibilização.

À semelhança dos anos anteriores, os Serviços de Psiquiatria do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), das unidades de Faro e Portimão, voltam a dinamizar por toda a região a campanha «Setembro, Mês da Prevenção do Suicídio».

A decorrer durante todo o mês e estendendo-se a alguns dias de outubro, esta campanha «tem como objetivo sensibilizar a população para a problemática do suicídio e promover a consciencialização do papel que cada pessoa, autarquias e diferentes estruturas da comunidade podem ter na prevenção do suicídio e da doença mental», refere a organização.

As atividades vão ser desenvolvidas pelas diversas Equipas Comunitárias de Saúde Mental em cada concelho da sua área geográfica, contando também com a participação e o envolvimento de outros técnicos dos serviços.

Com vista a uma maior aproximação junto da população para a sensibilização sobre o tema, e em estreita articulação com autarquias, entidades e instituições da comunidade, a equipa dinamizadora da campanha preparou um vasto programa de iniciativas que vão decorrer em diversos concelhos algarvios.

Dentro do mesmo inserem-se exposições temáticas, tertúlias e sessões de debate, eventos lúdico-desportivos, atividades nas escolas, sessões temáticas de cinema, sessões informativas dirigidas à população com distribuição de informação e difusão nas rádios regionais, bem como iluminação de edifícios com a cor amarela.

A campanha é promovida a nível mundial pela Associação Internacional da Prevenção do Suicídio, contando com o apoio, em Portugal, da Coordenação Nacional de Saúde Mental, Sociedade Portuguesa de Suicidiologia, do Plano Nacional de Prevenção do Suicídio e do Plano Local de Saúde ACES Barlavento e Coordenação Regional de Saúde.

O programa detalhado pode ser consultado no website oficial do CHUA, disponível aqui.