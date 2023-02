CHUA atribui distinções e homenagens no Congresso de Medicina

Congresso de Medicina do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) fecha com várias distinções, com destaque para o cardiologista Manuel José Veloso Gomes.

A cerimónia de encerramento do Congresso de Medicina do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) vai ficar marcada pela atribuição de várias distinções, com especial destaque para a homenagem ao conceituado cardiologista Manuel José Veloso Gomes.

A cerimónia está agendada para as 13h00, de dia 25 de fevereiro, no Hotel NAU São Rafael Atlântico, em Albufeira, e conta com a presença do homenageado.

Como explica a organização do congresso, «foi deliberado pelo conselho de administração que em cada edição do Congresso de Medicina do CHUA se realize um ato de homenagem a uma personalidade do CHUA que pelo seu percurso profissional e cívico ao serviço da medicina, tenha granjeado o reconhecimento da sociedade».

Manuel José Veloso Gomes foi diretor do Serviço de Cardiologia do Hospital de Faro e pretende-se com esta homenagem «assinalar os méritos pessoais e o seu contributo para o engrandecimento do Hospital de Faro e, mais recentemente, do Centro Hospitalar Universitário do Algarve nos diversos domínios da sua intervenção profissional e cívica, que todos reconhecem», refere a comissão organizadora.

Vai ser ainda atribuído o «Prémio Excelência» ao médico Miguel Cunha pelo seu contributo enquanto primeiro autor do artigo «Environmental Effects of Surgical Procedures and Strategies for Sustainable Surgery» publicado em 2022 em revista cientifica com o maior fator de impacto.

Na sessão de encerramento vão ser ainda atribuídos prémios aos autores dos Melhores Pósteres em exibição durante o Congresso.