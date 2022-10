CHUA assinala Dia Mundial dos Cuidados Paliativos

Para assinalar o Dia Mundial dos Cuidados Paliativos, o CHUA organiza uma sessão formativa com especialistas na área.

A Equipa de Apoio Psicossocial (EAPS) e Equipa Intra-Hospitalar de Cuidados Paliativos da Unidade de Faro do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) vão celebrar o Dia Mundial dos Cuidados Paliativos, amanhã, sexta-feira, dia 14 de outubro, através de uma sessão comemorativa.

Trata-se de uma sessão (in)formativa para todos os profissionais de saúde e colaboradores do CHUA, assim como entidades externas convidadas, a realizar-se às 15h30, com uma sessão musical a cargo da Escola de Música Moderna do Sul, localizada na Associação Recreativa e Cultural de Músicos, em Faro.

O principal objetivo, diz a organização, é o de «partilhar e dar ferramentas para honrar a vida e contribuir para o apoio compassivo do outro em luto, normalizando o que nos torna humanos e nos une em compaixão para nos apoiarmos uns aos outros durante os tempos difíceis».

Na mesa de abertura vão estar presentes representantes da Equipa de Cuidados Paliativos da Unidade de Faro, um representante da EAPS – Programa Humaniza, o Conselho de Administração do CHUA, a coordenadora regional de Cuidados Paliativos e a ARS Algarve.

Durante a sessão serão abordados os seguintes temas: «Comunidades Compassivas», por Mariana Abranches Pinto, coordenadora do Projeto Porto Compassivo, e «Atitudes que ajudam (ou não) o outro em luto…», pela psicóloga clínica da EAPS da Santa Casa da Misericórdia do Porto, Ana Sevinate.

Este ano, o evento integra as comemorações a nível regional organizadas pela Coordenação Regional dos Cuidados Paliativos e pelo Grupo Técnico de Apoio à Coordenação Regional, através das Equipas e Serviços de Cuidados Paliativos do Algarve, que tem previsto um programa de atividades, a decorrer de 8 a 14 de outubro em diversos locais da região.

«Os serviços hospitalares e de cuidados paliativos são essenciais no apoio às pessoas e familiares/cuidadores durante toda a doença, incluindo a prestação de cuidados ao luto e ao seu processo, evitando a diminuição da saúde dos doentes, famílias e cuidadores», de acordo com a região.

Nesse sentido, «investir em recursos comunitários é fundamental, pois a grande maioria das pessoas beneficiará de comunidades compassivas que impedem o isolamento e fomentam a coesão social durante doenças graves, perdas e luto», apontam.

Sob o lema «Curando Corações e Comunidades», o Dia Mundial dos Cuidados Paliativos deste ano é promovido pela Worldwide Hospice Palliative Care Alliance (WHPCA), uma organização internacional sem fins lucrativos focada no desenvolvimento dos cuidados paliativos em todo o mundo, com a contribuição da comunidade mundial de cuidados paliativos e pessoas com experiência na área.