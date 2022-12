Choveu no serviço de Finanças de Albufeira, Faro e Olhão

Apesar das obras recentes, a Direção de Finanças de Faro inundou devido à chuva. Há estragos nos serviços de Albufeira e Olhão.

Apesar da realização de obras recentes, a Direção de Finanças de Faro, bem como o edifício anexo (antigo Governo Civil), também ocupado por serviços da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), foram afetados pela intensa chuva que tem assolado o distrito e registam diversos problemas estruturais como inundações e queda de tetos no seu interior.

A denúncia é do presidente da Direção Distrital de Faro do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos (STI), António Frazão, que sustenta que Faro tem um dos edifícios da AT «mais críticos a nível nacional, em termos de degradação».

As novas instalações foram prometidas em janeiro de 2017 pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, «mas cujo processo de construção tem sido permanentemente adiado. Supostamente, a intervenção recente deveria ter resolvido as más condições em que se encontra, mas não, o que tem colocado aos trabalhadores inúmeras dificuldades em assegurar as tarefas diárias».

Acresce que também os Serviços de Finanças de Albufeira e de Olhão sofreram com a intensidade da chuva dos últimos dias e no seu interior são visíveis os estragos provocados. Assim, para melhor aferir quais as verdadeiras condições em que os trabalhadores da AT estão a funcionar, António Frazão estará na segunda-feira, dia 12 de dezembro, às 10 horas, na entrada das instalações onde fará um ponto de situação.

Na segunda-feira, dia 5 de dezembro, a cidade de Faro foi surpreendida pela intensidade do temporal.