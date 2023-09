Choque Frontal ao Vivo regressa ao TEMPO e estreia-se em Silves

O programa Choque Frontal ao Vivo prepara cinco espetáculos até ao final do ano, passando, pela primeira vez, por Silves, em novembro.

A caminho do seu sétimo ano de vida, o programa Choque Frontal ao Vivo regressa ao Pequeno Auditório do TEMPO – Teatro Municipal de Portimão, no dia 28 de setembro, às 21 horas, com Khiaro, um artista em ascensão no panorama musical português.

Depois do lançamento de «Sei que Errei», a canção «Aquelas Madrugadas» de Khiaro integra a banda sonora da telenovela «Festa é Festa» da TVI. Recentemente, o artista estreou a música «Sinais» num dueto com João Pedro Pais.

No dia 19 de outubro, é a vez de Inês Meneses. Faz rádio desde os 16 anos e escreve também. É desde 2004 autora do programa de entrevistas «Fala com Ela», primeiro na Radar e atualmente na Antena 1.

Também na Antena 1, está no programa «PBX», com Pedro Mexia, numa parceria com o jornal Expresso, e desde 2008 no programa «O Amor É», ao lado do psiquiatra Júlio Machado Vaz, com o qual publicou, em 2018, pela Contraponto, um livro com o mesmo nome.

Já nesse ano tinha publicado, pela Abysmo, o pequeno livro «Amores (Im)Possíveis», com ilustrações de Tiago Galo. Em 2020, publicou, primeiro em edição de autor e depois na Contraponto, «Caderno de Encargos Sentimentais», já na 6.ª edição. Escreve crónicas desde final de 2020 no Público online.

A 16 de novembro chegam os Recante. A banda formada por Luís Caracinha e Maria João Jones faz parte do cancioneiro tradicional alentejano, em particular do cante, e promete explorar novas abordagens sonoras. A adição do universo eletrónico ao cante é o grande desafio.

A grande novidade chega a 25 de novembro com um Choque Frontal ao Vivo no Teatro Mascarenhas Gregório, em Silves.

Este programa de rádio que tem a sua residência no TEMPO em Portimão, desde o inicio que pretende levar o conceito a toda a região algarvia, iniciando agora em Silves uma série de programas que pretende fazer noutras cidades algarvias e que serão agendados para 2024.

A banda escolhida foram os Adiafa. Uma data redonda para comemorar, novos disco, dois novos membros e os seus 25 anos de existência e 21 anos do lançamento do seu grande sucesso, «As meninas da ribeira do Sado».

O ano de 2023 não termina sem o Choque Frontal ao Vivo voltar ao pequeno Auditório do TEMPO para receber no dia 13 de dezembro, Marc Noah, a mais recente revelação da música produzida no Algarve.

Depois de anos a tocar covers para os turistas, sem se sentir plenamente realizado, Marc Noah começou a preparar seu primeiro trabalho discográfico, já apresentado no esgotado Cineteatro Louletano, na Noite Banca de Loulé e no Festival F, em Faro.

Em 2024 este programa de rádio da Alvor FM, apresentado por Júlio Ferreira e Ricardo Coelho, comemora o seu sétimo aniversário «com muitas novidades e uma agenda preenchida até maio, com convidados surpreendentes», assegura.