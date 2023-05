Chefe da delegação regional do SEF de Albufeira acusado de corrupção

Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Faro deduziu acusação contra o chefe da delegação regional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) de Albufeira.

A segunda secção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Faro, deduziu acusação contra um homem de 61 anos, chefe da delegação regional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) de Albufeira, e contra dois homens, estrangeiros, respetivamente, de 44 e 24 anos.

O DIAP imputa ao funcionário do SEF dois crimes de corrupção passiva e a cada um dos estrangeiros um crime de corrupção ativa.

Em junho de 2018, fora do horário de expediente, no seu gabinete, o chefe da delegação do SEF recebeu do arguido de 44 anos uma quantia monetária para agendar e facilitar o processo de obtenção de autorização de residência para a esposa deste.

Em julho de 2018, no seu gabinete e fora do horário de expediente da delegação do SEF, o funcionário do SEF recebeu do arguido de 24 anos a quantia de 200 euros, para lhe agendar com prioridade o seu processo de autorização de residência.

As quantias monetárias entregues eram independentes das taxas, coimas e emolumentos devidos pelos processos de autorização de residência; e foram embolsadas pelo arguido em proveito próprio.

A investigação esteve a cargo da Diretoria do Sul da Polícia Judiciária.