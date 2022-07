«Chaminé D’Ouro» procura jovens talentos da música em Portimão

Festival Internacional da Canção Infantil e Juvenil.

A Junta de Freguesia de Portimão organiza, em parceria com a Alvor FM, a 36.ª edição do Festival Internacional da Canção Infantil e Juvenil «Chaminé D’Ouro», no próximo sábado, dia 23 de julho, às 21h30, junto ao Rio Arade, entre o Museu de Portimão e o Guindaste.

O certame receberá crianças de todo o país, com idades entre os cinco e os 15 anos, que apresentam em palco dez canções inéditas, divididas em dois escalões – infantil e juvenil e cinco versões, que serão avaliadas por um júri que, este ano, contará com a presença do cantor Edmundo Inácio.

Num evento que incentiva ao aparecimento de novos talentos e que serve de rampa de lançamento para quem dá os primeiros passos no mundo da música, não faltará a presença do coro infantil do Festival, composto por cerca de 30 crianças, a cargo do Maestro António Alves.

A apresentação do Festival estará a cargo do portimonense Hugo Mendes.