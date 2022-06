Challenge Cup Tournaments 2022 passa por Albufeira, Lagoa e Portimão

Evento reunirá 2500 jovens futebolistas.

A segunda edição do torneio Challenge Cup Tournaments vai disputar-se de 28 de junho a 3 de julho e reunirá nos concelhos de Albufeira, Lagoa e Portimão cerca de 2500 jovens futebolistas, entre os oito e os 18 anos, com o objetivo de unir desporto, férias e muita diversão.

O maior número de jogos relativos a este importante evento desportivo, sempre com entrada livre, terá lugar no concelho de Portimão, nos relvados do Campo Major David Neto e do Complexo Desportivo da Mexilhoeira Grande durante a fase de grupos e os playoffs do torneio, enquanto as finais e a cerimónia de encerramento e entrega de medalhas serão realizadas no Estádio dos Dois Irmãos.

O município de Portimão é, de resto, o principal parceiro da prova, que atrai perto de 60 clubes e mais de 120 equipas nos vários escalões, oriundas de Espanha, Canadá, Noruega, África do Sul e Portugal, com destaque nacional para o Sporting, o Benfica e o Portimonense, estando o concelho também representado na edição deste ano pelo Mexilhoeira Grande FC.

A cerimónia de abertura está agendada para as 19h15 da próxima terça-feira, 29 de junho, e terá lugar no Auditório Municipal de Lagoa, com o desfile de todas as equipas participantes no torneio.

De 30 de junho a 2 de julho, entre as 10h00 e as 18h00, qualquer jovem poderá frequentar livremente a fun zone instalada na Praia Grande, em Ferragudo, experimentando atividades como bossaball, watervolley, futebol de praia, matrecos humanos, PlayStation e aulas de grupo.

Os cinco relvados do Estádio dos Dois Irmãos, onde funciona o centro de estágio do Portimonense, receberão as partidas referentes às finais entre as 8h30 e as 14h00 de 3 de julho, assim como a cerimónia oficial de entrega de troféus e medalhas, marcada para a tarde desse dia na presença de todas as comitivas participantes.

Segundo os responsáveis da Had an Idea, entidade organizadora da competição, «não pretendemos criar apenas um torneio de futebol, mas também um evento multidesportivo que junta participantes, familiares e a comunidade local, de modo a estimular uma grande festa do desporto».

Para o próximo ano, está prevista a introdução de novas modalidades, no sentido de «tornar ainda mais abrangente este projeto, para que o Challenge Cup Tournaments se torne o maior acontecimento juvenil do género em Portugal e um dos mais relevantes da Europa, sendo Portimão um parceiro indispensável para tornar tudo isto possível».

O calendário competitivo do Challenge Cup Tournaments 2022 pode ser consultado aqui, estando ainda disponíveis informações complementares sobre o projeto nesta ligação.