Cerimónia de Entrega de Bolsas AAUAlg+ marcada para esta tarde

A Entrega de Bolsas AAUAlg+ vai decorrer nas Gambelas, onde serão entregues 52 bolsas aos alunos que viram o seu processo na DGES indeferido.

A cerimónia de entrega de Bolsas AAUAlg+ do ano letivo 2023/24 está marcada para a tarde de hoje, às 17h00, no Grande Auditório do Campus das Gambelas, num momento que conta com a presença de diversas personalidades tais como Rogério Bacalhau, presidente da Câmara Municipal de Faro, e Paulo Águas, Reitor da Universidade do Algarve (UAlg).

Recorde-se que o projeto de Bolsas AAUAlg+ foi iniciado em 2020, em plena pandemia, com o objetivo de mitigar as desigualdades sociais e garantir que as condições socioeconómicas dos estudantes seriam um fator residual no que diz respeito ao abandono escolar.

Liderado por Raquel Jacob, a Académica do Algarve entregou 20 bolsas no valor da propina de Licenciatura e Mestrado Integrado, contemplando uma intervenção social no valor de 13 940€.

Apesar de não ter sido dada continuidade em 2021, a Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg) retomou o projeto em 2022, tendo atribuído 32 bolsas de 697€, 30 delas financiadas pela AAUAlg, realizando um investimento no valor de 20 910€.

«Proveniente dos resultados financeiros positivos nos principais eventos académicos do Algarve, como é o caso da Semana Académica do Algarve e a Receção ao Caloiro, a AAUAlg garantiu que todos os estudantes que viram o seu processo na Direção Geral do Ensino Superior (DGES) indeferido irão receber a respetiva bolsa correspondente ao ano letivo 2023/2024», informam.

É também neste ano letivo que a Académica alarga o Programa Bolsas AAUAlg+ aos estudantes de Mestrado da UAlg.

No total, serão entregues 52 bolsas.

A Câmara Municipal de Faro comparticipará 10, a Câmara Municipal de Lagoa comparticipará igualmente 10 e o Well Vale do Lobo 5, sendo que as restantes 27 serão liquidadas pela AAUAlg.

É também nesta cerimónia que tomarão posse os órgãos sociais da AAUalg para o mandato de 2024