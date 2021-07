Cerâmicas sevilhanas dos séculos XIV a XVII viajam «De Triana a Tavira»

Exposição para ver a partir do próximo dia 9 de julho e até 30 de março de 2022.

O Museu Municipal de Tavira terá patente, a partir da próxima sexta-feira, dia 9 de julho, e até ao dia 30 de março de 2022, a exposição «De Triana a Tavira. Cerâmicas sevilhanas dos séculos XIV a XVII», que visa dar a conhecer as relações comerciais entre ambas as cidades. A mostra pode ser vista de terça-feira a sábado, entre as 9h30 e as 16h30.

Desde os seus momentos fundacionais, Tavira atraiu o interesse dos mais variados povos. Este facto deveu-se, em parte, à localização estratégica do seu porto, uma vez que possibilitou a chegada, ao longo dos séculos, de comerciantes, capitais, técnicas e tradições oriundos de diversos pontos da Europa e do Mediterrâneo.

O reconhecimento da sua importância económica, política e social ocorreu, em 1520, aquando da sua elevação a cidade, pelas mãos de D. Manuel I.

A estreita relação comercial entre Tavira e Sevilha possibilitou a chegada ao porto português de um conjunto significativo de cerâmicas, que permitiu descobrir os gostos e a capacidade económica dos detentores das peças.

Nos últimos anos, muitas são as cerâmicas sevilhanas retiradas do subsolo tavirense, em resultado de várias intervenções arqueológicas.

O município de Tavira alerta que «a abertura e duração da exposição poderão sofrer alterações em virtude da aplicação de eventuais medidas restritivas no âmbito do combate à pandemia COVID-19».