Centro Qualifica de Lagoa certifica primeiros 31 formandos

Certificados foram entregues pelo presidente da Câmara Municipal, Luís Encarnação.

Os Claustros do Convento de S. José, em Lagoa, receberam no dia 2 de agosto a cerimónia da entrega de diplomas aos primeiros 31 formandos que concluíram a certificação escolar pelo Centro Qualifica do Município de Lagoa, correspondendo 14 formandos ao nível de ensino básico e 17 formandos ao nível de ensino secundário.

Foi com «enorme satisfação e orgulho» que o executivo liderado por Luís Encarnação entregou os primeiros certificados aos formandos. O autarca disse esperar que «este seja um incentivo para que mais lagoenses se inscrevam e possam ver as suas competências reconhecidas».

Este Centro Qualifica abriu as suas portas em setembro de 2021 com objetivo assegurar a todos os adultos e a jovens NEET (Not in Education, Employment or Training) uma oportunidade de qualificação assente na complementaridade entre Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC) e a possibilidade de frequência de formação certificada, em função dos perfis e das necessidades individuais de cada um.

O Centro Qualifica de Lagoa recebe adultos interessados em certificar as suas competências aos níveis dos 4º, 6º, 9º e 12º anos de escolaridade, desenvolvendo ações de orientação e encaminhamento de candidatos para ofertas de ensino e formação profissional de acordo com a oferta disponível na região, ou para processo de RVCC escolar de nível básico e secundário.

As inscrições poderão ocorrer de modo presencial, no edifício da Escola de Trânsito do Município de Lagoa, onde está provisoriamente instalado o Centro Qualifica, bem como nas duas sedes de agrupamentos de escolas do concelho: Agrupamento de Escolas Rio Arade (AERA) ou Agrupamento de Escolas Padre António Martins de Oliveira de Lagoa (ESPAMOL). As inscrições podem ainda ser feitas através do site do município.

O Centro Qualifica de Lagoa é cofinanciado pelo Fundo Social Europeu no âmbito da candidatura ao Programa Operacional do Algarve – CRESC Algarve 2020.