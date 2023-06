Centro Oncológico de Referência do Sul está mais perto de ser realidade

O Centro Oncológico de Referência do Sul representa um investimento de 14 milhões de euros, financiado a 60 por cento pelo Algarve 2030.

O Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) deliberou a adjudicação, decorrente de Concurso Público Internacional, da realização dos projetos de execução e especialidades para o Centro Oncológico de Referência do Sul (CORS), dando, assim, mais um passo para a concretização deste projeto.

A empresa projetista, Vitor Hugo – Coordenação e Gestão de Projetos, S.A., tem agora até 75 dias para a realização das operações necessárias à submissão para aprovação e licenciamento das operações adjudicadas.

O Centro Oncológico de Referência do Sul vai permitir reunir, num único espaço físico, a possibilidade de diagnósticos, tratamentos e investigação na área da oncologia, e representa um investimento total de 14 milhões de euros (40 por cento financiados pelo CHUA e o restante pelo Programa Regional Algarve 2030).

Estima-se que, anualmente, dê resposta até três mil doentes com cancro.

O futuro equipamento, implantado numa área com cerca de 5.500 metros quadrados no Parque das Cidades, irá integrar o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e reunirá todas as valências da área da oncologia e imagiologia para que o doente não precise de sair da região.

O CORS vai, assim, reunir várias a especialidades: como oncologia médica; cirurgia; radioncologia; medicina nuclear; cardiologia; anatomia patológica; patologia clinica; nutrição; dor crónica; medicina física e de reabilitação; cuidados paliativos e apoio social, de forma a que o doente, numa única deslocação, possa realizar o seu tratamento de forma integrada e multidisciplinar.

Recorde-se que a assinatura do protocolo para a cedência do terreno para a localização do Centro Oncológico de Referência do Sul no Parque das Cidades, junto ao futuro Hospital Central do Algarve, realizou-se no passado dia 13 de abril, entre a Associação de Municípios Loulé/Faro (AMLF) e o CHUA, tal como barlavento noticiou.