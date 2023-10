Centro Náutico da Praia de Faro dá formação de emergência aquática

O Centro Náutico da Praia de Faro realiza Formação de Emergência Aquática para Técnicos e Staff com a Red Seagull.

No seguimento da mútua colaboração com a Red Seagull, o Centro Náutico da Praia de Faro demonstrou mais uma vez o seu compromisso com a segurança e bem-estar de todos os utentes desta instalação, ao promover uma formação de emergência aquática abrangendo conteúdos de Suporte Básico de Vida (SBV), Primeiros Socorros e Plano de Rígido.

Esta iniciativa visou capacitar os técnicos e staff do Centro Náutico para responder a situações de emergência de forma rápida e eficaz, segundo informa hoje aquela associação.

A formação, que ocorreu nas instalações do Centro Náutico de Faro, concentrou-se em fornecer aos participantes as habilidades necessárias para lidar com emergências aquáticas, incluindo situações como afogamentos, lesões relacionadas com a água e outros incidentes críticos que podem ocorrer em ambientes náuticos.

Os participantes aprenderam técnicas de Suporte Básico de Vida, incluindo RCP (Ressuscitação Cardiopulmonar), utilização da mala primeiro socorros e manuseio de obstrução das vias aéreas. Além disso, a formação abordou procedimentos de Primeiros Socorros relevantes para incidentes aquáticos, fornecendo conhecimentos essenciais sobre o tratamento de ferimentos, traumas e hemorragias

Segundo o Coordenador Luís Candeias, «a realização desta formação é um testemunho do compromisso contínuo do Centro Náutico da Praia de Faro com a segurança dos nossos utentes. O objetivo final é garantir que, em caso de emergência, a nossa equipa esteja mais preparada para agir de maneira a proteger vidas e proporcionar um ambiente seguro para todos os que desfrutam da nossa Ria Formosa».

Esta iniciativa é um exemplo inspirador de como instituições náuticas podem liderar pelo exemplo e priorizar a segurança aquática nas suas operações.

O Centro Náutico de Faro é uma referência nesse sentido, demonstrando o seu compromisso inabalável em proporcionar uma experiência segura e agradável a todos os que frequentam este espaço.

A Red Seagull, aplaude a iniciativa do Centro Náutico da Praia de Faro e reconhece o seu papel fundamental na promoção da segurança e do bem-estar na comunidade local.