O Centro Europe Direct Algarve promove uma conversa sobre «Turismo e Mobilidade Sustentável», inserida no ciclo «Conversas com Futuro».

A iniciativa é organizada em parceria com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve e a Região de Turismo do Algarve (RTA).

O ciclo pretende ser um contributo para a Conferência sobre o Futuro da Europa.

A conversa pode ser acompanhada na página de Facebook da RTA na sexta-feira, dia 17 de setembro, entre as 11h00 e as 13h00.

Contará com a participação do presidente da RTA, João Fernandes, do presidente da CCDR Algarve, José Apolinário, da eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar, de João Ferreira da DG MOVE da Comissão Europeia e do gestor de projetos da Erasmus Student Network Algarve, Rodrigo Soares.

Esta será uma oportunidade única para debater os desafios e as prioridades do Algarve, de Portugal e da Europa no âmbito do turismo e da mobilidade sustentável, mas sobretudo para ouvir e responder às perguntas do público que estará a assistir à conversa em direto.

Com o mote da Conferência sobre o Futuro da Europa, que até à primavera de 2022 vai ouvir os cidadãos europeus sobre o futuro que pretendem para a União Europeia, o Centro Europe Direct Algarve organiza este fórum de discussão, abrindo o diálogo à região do Algarve e a todos os que nela vivem, com o objetivo de aumentar o nível de conhecimento sobre o projeto europeu.

Assista à conversa e participe no debate através da página de Facebook da RTA.