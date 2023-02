ACeS Barlavento lança consulta especializada para utentes com feridas complexas no Centro de Saúde de Silves.

O Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) do Barlavento, integrado na Administração Regional (ARS) de Saúde do Algarve, criou uma consulta especializada para utentes com feridas complexas.

Este serviço, inicialmente a funcionar no Centro de Saúde de Silves, pretende ser não só uma referência na prestação de cuidados aos doentes com feridas complexas baseados nas melhores práticas e evidência científica, mas visa ainda proporcionar consultadoria, formação e capacitação a todos os profissionais do ACeS Barlavento que estejam envolvidos no tratamento de feridas.

Uma vez que a prevalência de feridas, agudas e crónicas, no atual contexto dos cuidados de saúde, é bastante elevada, as suas consequentes implicações na qualidade de vida das pessoas tornam-se um problema relevante para os profissionais de saúde e também para as instituições.

Todos os aspetos relacionados com a prevenção, gestão e tratamento da pessoa com ferida revestem-se de uma elevada complexidade, pelo que é necessária a intervenção de uma equipa transdisciplinar organizada e com uma forte componente interpares, como estratégia fundamental na resposta aos cuidados de saúde de pessoas com tais necessidades.

O início de atividade da Consulta de Feridas Complexas teve lugar no dia 23 de janeiro e contou com a presença da Secretária de Estado para a Promoção da Saúde, Margarida Tavares, e da vogal do conselho diretivo da Administração Regional (ARS) de Saúde Algarve, Josélia Gonçalves.

A implementação de um projeto desta natureza, uma novidade nos serviços da região de saúde do Algarve, tem como principais objetivos: