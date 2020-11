Centro de Saúde de Aljezur já tem Gabinete de Médico Dentista

População tem assim acesso a consultas gratuitas.

O Gabinete de Médico Dentista do Centro de Saúde de Aljezur já se encontra em funcionamento, no âmbito do protocolo de colaboração entre a Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve e a Câmara Municipal de Aljezur, intitulado «Saúde Oral», já está em funcionamento o Gabinete de Médico Dentista para servir os utentes do SNS, de Aljezur.

O município financiou a aquisição deste equipamento, destinado aos utentes do SNS e instalado numa sala da Unidade de Saúde, específica para este fim. Da parte da ARS Algarve, há a disponibilização de um médico dentista para este gabinete, todos os dias entre as 9h00 e as 16h00, sendo as consultas agendadas através dos médicos de família.

Neste mesmo acordo, ficou estabelecido que o equipamento não poderá ser deslocalizado para outra unidade de saúde sem o prévio conhecimento e consentimento da Câmara Municipal de Aljezur, e que o mesmo seja adequado à realidade e às necessidades da população do concelho.

Este novo serviço de saúde em Aljezur evita que os utentes tenham de se deslocar a Lagos, como anteriormente tinha sido previsto. O executivo aljezurense lembra que «a saúde constitui um direito fundamental, de natureza social também, fortemente associada ao princípio da dignidade da pessoa humana, um dos pilares da Constituição da República Portuguesa».

Assim sendo, «consciente que existe uma notória diferença entre grande parte da população no acesso aos cuidados de saúde, ditada pelas desigualdades sociais, mas também pelas diferenças entre territórios», o município de Aljezur entendeu «estabelecer este protocolo de colaboração com a ARS Algarve.