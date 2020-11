Centro de Saúde de Albufeira tem nova Área Dedicada à COVID-19

O Centro de Saúde de Albufeira tem a partir de hoje, sexta-feira, 27 de novembro, uma nova ADC – Área Dedicada à COVID-19.

O espaço onde funciona agora o serviço foi cedido pela autarquia à Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, para funcionar como unidade de diagnóstico à infeção por SARS-CoV-2.

Está totalmente montado, faltando apenas colocar a cobertura para proteção dos utentes enquanto aguardam no exterior para poder entrar nas instalações.

Trata-se de uma zona própria para avaliação de doentes COVID (a anterior estava a ocupar provisoriamente as instalações da Unidade de Saúde Familiar) que irá funcionar todos os dias da semana, de forma ininterrupta, entre as 8h00 e as 20h00, agora também com a valência de posto de colheitas.

Com uma área total de 150 metros quadrados, o contentor foi adquirido pelo município de Albufeira, sob a forma de aluguer, por 92123,80 euros (valor para o primeiro ano), com o objetivo de substituir a anterior ADC, que funcionava um espaço provisório, adaptado no passado mês de abril para dar resposta imediata à pandemia.

Agora, o local irá ser libertado para acolher novamente a Unidade de Saúde Familiar, cujas instalações já estão a ser limpas, desinfetadas e equipadas com a ajuda dos serviços da autarquia para abrir ao público a partir do final da próxima semana.

A nova ADC tem entrada e saída independentes para os utentes, sala de espera, instalações sanitárias com zona de banhos, receção, sala de vestir e sala de despir Equipamentos de Proteção Individual (EPI), instalações sanitárias para o pessoal (feminina e masculina), corredor de circulação, gabinete médico, gabinete de enfermagem e gabinete de enfermagem próprio para colheitas.

José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, que visitou a nova ADC acompanhado pela vice-presidente Ana Pífaro, pela vereadora Cláudia Guedelha e pelos técnicos do município responsáveis pela aquisição e montagem do equipamento, foi recebido pela Diretora Executiva do Agrupamento de Centros de Saude (ACES) Algarve I – Central, Sílvia Cabanita, pelo vogal do Conselho Clínico, Filipe Figueiredo, e pela Coordenadora da Unidade de Saúde Familiar de Albufeira, Margarida Feteira.

O autarca teve oportunidade de trocar impressões com os referidos responsáveis e acertar os últimos pormenores «para que tudo decorra da melhor forma a partir de hoje».

José Carlos Rolo sublinhou «a importância da abertura de um espaço próprio para doentes COVID-19, libertando as anteriores instalações para as suas anteriores funções», tendo dado a garantia de que «a autarquia está empenhada a 100 por cento para resolver as necessidades da população e dos profissionais de saúde».

Nesse sentido, e brevemente, para além da colocação de uma cobertura no espaço COVID-19, irá ser colocada mais uma cobertura junto da Unidade de Emergência, para permitir o afastamento dos utentes enquanto esperam para ser atendidos.

Sílvia Cabanita agradeceu a colaboração da autarquia em todo o processo desde o início da pandemia, tendo realçado «o empenho do executivo e a pronta resposta dos serviços para criar uma zona de trabalho própria, dedicada à COVID-19, garantindo a segurança de todos os profissionais».