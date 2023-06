Centro de Recolha Oficial de Animais de Faro promove Dia Aberto

O Centro de Recolha Oficial de Animais de Faro vai abrir as suas portas aos visitantes no sábado para dar a conhecer os animais disponíveis para adoção.

A Câmara Municipal de Faro vai promover um Dia Aberto no Centro de Recolha Oficial de Animais de Faro (CROAF), marcado para o próximo sábado, dia 24 de junho.

Nesta data, entre as 10h00 e as 13h00 e as 14h00 e as 16h00, os visitantes vão ter a oportunidade de aceder livremente ao espaço, situado no Medronhal, sítio do Guilhim, e ficar a conhecer o seu funcionamento.

Simultaneamente, os visitantes podem ainda conhecer e interagir com os vários animais disponíveis para adoção.

No âmbito do seu funcionamento, o CROAF pratica uma política de adoção responsável em que, entre outros mecanismos, define um período de reflexão antes da entrega de qualquer animal.

Esta estrutura municipal assegura que todos os animais adotados são entregues desparasitados interna e externamente, identificados eletronicamente e vacinados, de acordo com a idade.

Todos os animais com mais de seis meses de idade são também entregues esterilizados.

Recorde-se que o Centro de Recolha Oficial de Animais de Faro foi inaugurado no passado dia 16 de janeiro, tal como o barlavento noticiou, tendo vindo a suprir uma lacuna já antiga no concelho, albergando animais abandonados.

Ao todo, esta estrutura conta com uma capacidade máxima para acolher 170 animais (cerca de 120 cães e 50 gatos).