Centro Cultural António Aleixo em VRSA acolhe concerto de Benjamim

Luís Nunes, conhecido como Benjamim, apresenta-se no Centro Cultural António Aleixo, no âmbito do ciclo de música «Sons de Dentro».

A sala CA2 do Centro Cultural António Aleixo, em Vila Real de Santo António (VRSA), vai abrir portas, na sexta-feira, dia 17 de novembro, às 22h00, para um concerto de Benjamim, inserido no ciclo de música ao vivo «Sons de Dentro».

Chama-se Luís Nunes e deu os primeiros passos na música a solo como Walter Benjamin. Assim foi durante um período em que viveu em Londres e durante o qual surgiram os álbuns «The National Crisis» (2008) e «The Imaginary Life of Rosemary and Me» (2012).

Ao regressar a Portugal, instalou-se na vila do Alvito, no Alentejo, onde vive e construiu o estúdio que é hoje a sua principal ferramenta de trabalho.

Redescobriu a língua portuguesa e, desde 2015, passou a apresentar-se apenas como Benjamim, tendo lançado «Auto Radio» e «1986», álbum bilingue que assinou tanto na composição, como na interpretação, em parceria com o inglês Barnaby Keen.

Cantautor e também produtor, afirma ter nomes como os do Duo Ouro Negro, Bob Dylan, Chico Buarque, os Beatles, os Beach Boys e Lena d’Água como principais influências. Em 2017 acompanhou, como teclista, a participação desta última no Festival da Canção com o tema «Nunca Me Fui Embora», de Pedro da Silva Martins, que foi apurada para a final.

Benjamim apresenta-se agora em «Vias de Extinção», um disco de profunda descoberta interior.

«Influenciado pelos sons da noite e pelo Verão, peguei no meu velho sintetizador, numa caixa de ritmos e num gravador de quatro pistas em cassete para esboçar as primeiras versões destas canções, completamente livres de guitarras e de ideias pré-concebidas sobre o formato de canção», afirma.

Desde o lançamento deste seu último álbum de estúdio, em 2020, alcançou amplo reconhecimento junto do público e da crítica, tendo marcado presença em mais de uma dezena de listas dos melhores do ano.

Foi considerado, em 2021, o Melhor Trabalho de Música Popular pela Sociedade Portuguesa de Autores.

Depois do tema «Zero a Zero», escrito para Joana Espadinha para a RTP – Festival da Canção, o artista assinou a produção dos dois discos da mesma artista, de «Cidade Fantástica», de Flak, do registo de estreia de Cassete Pirata e do álbum de homenagem a Tozé Brito (em 2021).

«Estrada da Luz» foi o último single de Benjamim, lançado em maio de 2022.

Os bilhetes para o concerto já estão à venda, têm o valor de oito euros e podem ser adquiridos na plataforma BOL, ou no próprio Centro Cultural António Aleixo, de segunda a sexta-feira, entre as 10h00 e as 13h00 e as 15h00 e as 18h00, ou, no próprio dia do espetáculo, entre as 19h30 e as 21h30.