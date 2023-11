Centro Ciência Viva do Algarve junta 50 cientistas na Semana da Ciência

O Centro Ciência Viva do Algarve apresenta um programa com 25 atividades gratuitas para a Semana da Ciência e Tecnologia 2023.

Durante a Semana da Ciência e Tecnologia 2023, nas tardes de 21 a 25 de novembro, estão programadas mais de 25 atividades gratuitas no Centro Ciência Viva do Algarve (CCValg), em Faro, numa programação pensada tanto para o público escolar como para o público em geral.

Estarão representados cientistas de quatro Centros de Investigação da Universidade do Algarve (UAlg) que darão a conhecer o seu trabalho através de experiências, jogos ou palestras interativas.

A primeira integra a III Feira das Ciências Marinhas do Centro de Ciência do Mar (CCMAR) e do Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA), nos dias 21 e 24 de novembro, datas em que turmas ou famílias poderão assistir e participar em pequenas experiências e atividades demonstrativas sobre as diversas formas de estudar o Oceano.

Questões importantes como as alterações climáticas, conservação, poluição e recursos marinhos prometem ser respondidas, numa tarde pensada para todos os níveis de ensino, com atividades adequadas a cada um.

Segue-se o Dia ABC-RI/ABC do Centro de Investigação Biomédico do Algarve (ABC), nas tardes de 22 e 23 de novembro. Cientistas do ABC saem dos laboratórios e dão a conhecer o seu trabalho transmitindo e difundindo a cultura de investigação e desenvolvimento, em que contribuem para formar profissionais qualificados e diferenciados na área da Biomedicina.

A Tarde de Arqueologia no CCVAlg do Centro Interdisciplinar para a Arqueologia e Evolução do Comportamento Humano (ICArEHB) está marcada para o dia 25 de novembro, com conversas com cientistas e atividades «mãos-na-massa» para todos.

Já a Comemoração do Dia Nacional da Cultural Científica arranca às 17h00 de dia 24 de novembro, com o lançamento do «Caderno Ilustrado e Criativo», coproduzido pela Urban Sketcher Algarve e o Centro Ciência Viva do Algarve com o apoio à edição da Direção Regional de Cultura do Algarve.

O programa completo da Semana Ciência e Tecnologia 2023 do Centro Ciência Viva do Algarve pode ser consultado aqui.