Centro Ciência Viva do Algarve celebrou 25 anos de divulgação científica

Centro Ciência Viva do Algarve celebrou 25 anos de promoção da cultura científica em Faro.

Comunidade, visitantes, entidades parceiras e equipa celebraram, na quarta-feira, dia 3 de agosto, os 25 anos do Centro Ciência Viva do Algarve (CCVAlg), em Faro.

A ciência e a arte dominaram grande parte do programa das festividades, expressando de uma forma clara a importância e relevância das colaborações e partilha de experiência, na promoção da cultura científica.

Além da dinamização de atividades no espaço expositivo aberto ao público, o dia iniciou-se com a inauguração da exposição temporária «LIXARTE – Transformar o lixo em Arte», que resulta de um projeto coordenado pela Europe Direct Algarve em colaboração com 10 parceiros regionais, entre os quais o CCVAlg através do projeto «The Plastic Detectives of Portugal» do Programa Crescimento Azul – EEA Grants Portugal e quatro agrupamentos escolares, e que contou com a mentoria da professora Ana Sousa da Faculdade de Belas – Artes da Universidade de Lisboa, e que fez as honras da casa ao apresentar as obras expostas nos vários espaços.

Pelo meio da manhã, o concerto ao ar livre, oferecido pela Banda JR, grupo musical constituído por alunos e professores das Escolas do Agrupamento João da Rosa, de Olhão, encheu a rua de música com ritmos dinâmicos, impulsionando um momento de energia e alegria, mas também orgulho por serem parceiros em tantos projetos.

Ao fim da manhã, o soprar das velas e os parabéns foram acompanhados pela antestreia de um novo equipamento, brevemente disponível no espaço expositivo do CCVAlg, que consiste numa experiência imersiva de «Mergulho na Ria Formosa» em Realidade Virtual, e que resulta de uma colaboração com a empresa dinamarquesa Khora no âmbito do projeto europeu Digitraining.

A manhã ainda contou com uma pequena mostra de produtos regionais inovadores, com a presença de empresas que nasceram do know how adquirido e/ou desenvolvido na Universidade do Algarve, como o Bake my Dog Happy, BEQ- Barra Energética de Querença e RiaFresh.

Ao longo de todo o dia, os visitantes e convidados participaram em várias atividades dinamizadas pela equipa do CCVAlg, microscópios no laboratório, observação do sol e Ciência Fresquinha na rua e ainda uma atividade de engenhocarias que tinha como objetivo produzir várias peças para o momento final das festividades.

E foi assim, que ao fim da tarde, se concluiu o programa com uma reação em cadeia, juntando todas as peças elaboradas de uma forma colaborativa e muito criativa, ao longo de um percurso que acabou por levantar a bandeira dos 25 anos e lançar os confettis, sob uma salva de palmas do público.

É ainda de referir que este dia muito especial beneficiou do apoio dos serviços técnicos da Câmara Municipal de Faro e da União de Freguesias Sé – São Pedro, da Fagar e do Centro Ciência Viva de Tavira.

A comemorações do 25.º aniversário do Centro Ciência Viva do Algarve que irão decorrer até dia 11 de março de 2023, com mais iniciativas e novidades.