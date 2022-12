Centro Ciência Viva de Tavira acolheu projeto «ECOEXA» do IPMA

Centro Ciência Viva de Tavira acolheu ação do projeto «ECOEXA» do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O impacte das alimentações artificiais e manchas de empréstimo nos ecossistemas marinhos e costeiros foram tema de um workshop realizado, no dia 19 de dezembro, no âmbito do projeto «ECOEXA» promovido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), no Centro Ciência Viva de Tavira.

Este workshop teve como objetivo a apresentação dos resultados finais do projeto «ECOEXA», financiado pelo Programa MAR2020, tendo contado com representantes da APA (ARH Algarve e ARH Lisboa e Vale do Tejo), das capitanias algarvias e do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), além da equipa de investigadores do projeto, do IPMA, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e do Centro de Ciências do Mar (CCMAR) da Universidade do Algarve.

No âmbito do projeto foram alcançados avanços significativos no que diz respeito ao conhecimento sobre o impacto das operações de dragagem e da deposição de areias nos sistemas marinhos e costeiros, assim como foi possível avaliar a resiliência e tempo de recuperação dos ecossistemas marinhos afetados.

Os contributos de cada equipa de trabalho farão parte de um relatório, com o objetivo de divulgar os resultados e promover a transferência do conhecimento adquirido para a sociedade, contribuindo assim para fomentar a sua incorporação em processos de decisão pelos vários intervenientes, a nível regional e nacional. Num próximo futuro, esse relatório poderá ser consultado aqui.

O projeto tem como promotor o Instituto Português do Mar e da Atmosfera e, como parceiros, a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, o Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve, a Agência Portuguesa do Ambiente (ARH-Algarve) e o Centro de Ciência Viva de Tavira.