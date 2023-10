Centenários de Portimão são hoje homenageados pela autarquia

Os centenários de Portimão são hoje homenageados no âmbito do Mês da Pessoa Maior de Idade, num almoço de confraternização.

No âmbito do Mês da Pessoa Maior de Idade, e como já tem sido habitual, a Câmara Municipal de Portimão homenageia hoje, quatro dos 11 centenários identificados no concelho, promovendo um almoço de confraternização na sala de descabeço do Museu de Portimão.

Esta iniciativa de homenagem é promovida pela autarquia ao longo de outubro, «mês repleto de propostas dirigidas às pessoas que vivem a idade maior, com o objetivo de celebrar o processo de envelhecimento de forma inovadora, intergeracional e criativa», aponta o município.

No almoço de confraternização, marca presença o mais veterano de todos os centenários do concelho, um senhor com 105 anos festejados em julho último e que, de acordo com a autarquia, «ainda é autónomo».

Dos centenários de Portimão, alguns vivem na casa de familiares, estando a maioria distribuída pelo Centro de Apoio a Idosos de Portimão, Aldeia de S. José de Alcalar e Santa Casa da Misericórdia de Alvor.

Um reconhecimento autárquico

Este Mês Da Pessoa de Idade Maior é preenchido por um vasto conjunto de atividades direcionadas aos seniores e centenários residentes no concelho, «celebrando o processo de envelhecimento de forma positiva e natural, como forma de agradecimento público pela sabedoria dos ensinamentos e conselhos das pessoas de idade maior e pelo seu trabalho desenvolvido em prol da comunidade», justifica a autarquia.

A programação, que começou no dia 1 e se prolonga até 31 de outubro, «é consequência natural da importante intervenção autárquica nesta vertente social, ao promover e apoiar diversos projetos que abrangem todos os aspetos associados à prevenção da saúde e bem-estar da pessoa de idade maior», aponta o município.