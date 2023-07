Cemitério Velho de Lagos vai começar a ser requalificado

O Cemitério Velho de Lagos prepara-se para começar a ser requalificado, numa intervenção com duração prevista de 150 dias.

Segundo informou a Câmara Municipal, o Cemitério Velho de Lagos vai «em breve», começar a ser intervencionado.

A empreitada, já contratualizada, inclui a pintura dos muros exteriores e a intervenção no edifício do Jazigo Municipal, também conhecido como «Capela Municipal», assim como no edifício do Ossário.

Para que seja possível iniciar a realização dos trabalhos de requalificação do Cemitério Velho de Lagos, que têm uma duração prevista de 150 dias, o município irá proceder à remoção dos restos mortais guardados nestes locais e à sua trasladação temporária para o Cemitério Novo, notificando previamente os familiares responsáveis ou outros interessados nos termos previstos legalmente.

As obras incluídas nesta empreitada não condicionam o funcionamento do cemitério, que continuará a estar acessível no horário habitual de visita.