Cemitério de São Brás de Alportel avança para ampliação

Após a conclusão da requalificação do espaço exterior, o Cemitério de São Brás de Alportel é agora objeto de obras de ampliação.

A nova ala, está a nascer a poente, num investimento que ascende a 400 mil euros.

A obra avança a bom ritmo. O projeto é concretizado pela Junta de Freguesia de São Brás de Alportel, com o apoio do município que já atribuiu um apoio de 100 mil euros para este investimento.

Em Dia de Finados, 2 de novembro, que se segue ao Dia de Todos os Santos, o Cemitério de São Brás de Alportel acolheu uma vez mais a Missa Campal, que assinala anualmente este dia, a culminar um período de intenso significado na tradição social e cultural da comunidade são-brasense.

Nos últimos dias, e como manda a tradição, têm sido muitas as pessoas a acorrer ao Cemitério, para alindar a última morada dos seus entes queridos. Terra briosa do seu património e muito respeitadora dos seus antepassados, São Brás de Alportel orgulha-se do seu Cemitério, que constantemente é alvo de ações de manutenção e melhoria, por iniciativa da Junta de Freguesia, entidade a quem está confiada a sua gestão, com o apoio do município, num trabalho de parceria, em prol da dignidade e do bem estar da população.

Recentemente, a Junta de Freguesia desenvolveu duas fases do projeto de requalificação do espaço exterior do Cemitério Municipal, que permitiu melhorar o ordenamento, estacionamento e as acessibilidades, para todos, a este espaço.

Para fazer face a um desafio da maior importância, a Junta de Freguesia conta novamente com o apoio do município para empreender o grande projeto de Ampliação do Cemitério, que contempla a criação de uma nova ala (a poente do existente) com construção de muros de vedação, instalação de infraestruturas de água, saneamento, eletricidade e acessibilidade, bem como a criação de um novo modelo de construção de sepulturas para sepultamentos temporários e orça em cerca de 400 mil euros.

Firmado um acordo de cooperação, aprovado por unanimidade, em reunião de Câmara de 19 de julho, o município atribuiu à Junta de Freguesia um apoio de 100 mil euros, aprovado unanimemente pela Assembleia Municipal a 15 de junho.

O projeto foi elaborado pela empresa local Gaprocor e os trabalhos, adjudicados à empresa Sérgio Caiado Raminhos e filhos, já está em curso, como comprovado em visita recente ao local com elementos do executivo a tempo inteiro, projetista e empreiteiro da obra.