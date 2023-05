Cemitério da Esperança vai ser gerido pela União de Freguesias de Faro. Delegação de competências aprovada em Assembleia Municipal.

A União de Freguesias de Faro (Sé e São Pedro) vai assumir a gestão operacional do Cemitério da Esperança, no âmbito de um contrato interadministrativo de delegação de competências assumido com o município de Faro.

A proposta, aprovada em assembleia municipal no passado dia 12 de maio, prevê a transferência da gestão operacional do Cemitério da Esperança, cujas especificidades e aproximação às populações, exige cuidados que a União de Freguesias de Faro está «estrategicamente melhor posicionada, para, usando de economias de escala, prestar um serviço mais ajustado às necessidades».

«Uma administração local moderna assenta a sua ação na efetiva articulação entre todos os órgãos das autarquias locais, em respeito pela autonomia de cada um, mas colaborando ativamente entre si no sentido da melhoria dos serviços prestados às populações, e é esse o objetivo final da transferência da gestão operacional do Cemitério da Esperança para a União de Freguesias de Faro: a de que também este espaço de comunhão com os nossos entes queridos já falecidos seja um local mais bem cuidado e preservado», considerou o presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau.