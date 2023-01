CDU Lagos quer requalificar a área da antiga Escola Básica nº 1

A CDU Lagos acaba de ver aprovada uma proposta do seu vereador, que remete para um concurso de ideias para a requalificação da área da antiga Escola Básica nº1.

Na última reunião da Câmara Municipal de Lagos, decorrida ontem, quarta-feira, dia 18 de janeiro, foi aprovada por unanimidade a proposta apresentada por Alexandre Nunes, vereador da Coligação Unitária Democrática (CDU) intitulada: Concurso Público de Ideias para a reconversão da área ocupada pela antiga Escola EB 2,3 nº 1 de Lagos.

«Com a desativação da antiga escola, no sítio de S. João, verifica-se que já não existem os edifícios escolares, mantendo somente o Pavilhão Gimnodesportivo, em estado de abandono desde o encerramento em 2010», lê-se na proposta.

Por sua vez, «o Plano de Urbanização de Lagos, aprovado em 2013, continua a destinar a área ocupada pela antiga escola para equipamentos públicos, sem os definir».

A força política denotou que «não é do conhecimento público que haja qualquer deliberação ou proposta dando destino ou uso para o local».

Na opinião da CDU Lagos, «a qualidade própria do local é importante para o planeamento da gestão urbana da cidade, quer pela localização, topografia e condições de mobilidade e acessibilidades, quer sob o ponto de vista urbanístico».

É por todas essas razões que se «impõe uma cuidadosa e bem fundamentada decisão urbanística por parte da Câmara Municipal, sobre a ocupação do solo e os equipamentos públicos a instalar no local e todas as implicações na estrutura urbana da cidade resultantes das soluções propostas» em concurso.

A força política chama ainda a atenção: «é do maior e urgente interesse que o município prepare projetos para possíveis candidaturas ao abrigo do novo Quadro Comunitário de Apoio 20/20».

A antiga Escola EB 2,3 nº 1 de Lagos encontra-se desativada há 12 anos, sendo que, em 2016, a vereadora da CDU, em reunião, já tinha apresentado uma proposta de solução para aquele equipamento, ao qual a Câmara Municipal de Lagos ainda não deu «qualquer destino».

É nesse sentido que Alexandre Nunes propõe o seguinte: «promover o lançamento de um Concurso Público de Ideias para a reconversão da área ocupada; elaborar um regulamento para o efeito que tenha em conta os considerandos da mesma proposta e que a mesma inclua Memória Descritiva, desenhos, imagens, legendas e, opcionalmente maquetes, ilustrando as ideias; que as condições do concurso garantam anonimato dos concorrentes até classificação das propostas; e que os interessados possam tomar conhecimento por exposição pública dos trabalhos».