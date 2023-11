CDU de Lagos quer Festival de Cinema do Mar nas Terras do Infante

A CDU de Lagos propôs à autarquia a criação do 1º Festival Internacional de Cinema do Mar nas Terras do Infante.

Segundo comunicado recebido pela Coligação Democrática Unitária (CDU) de Lagos, «um festival de cinema é uma parte vital do ecossistema audiovisual e o impacto que pode fazer na cultura é fundamental, atraindo novas audiências, promovendo o conhecimento, o gosto pelo cinema, a cultura e o turismo local, podendo tornar-se uma plataforma para novos talentos».

Um festival de cinema é a primeira janela de exibição de um filme, contribuindo para o licenciamento e a descoberta de novos realizadores, novos filmes e de novos públicos.

Considerando que os festivais de cinema ligam o público com os filmes em primeira mão, e os cineastas e produtores podem sentir a receptividade do seu público muito antes do filme ser lançado em salas de cinema, dando oportunidade para a nova geração de cineastas exibirem os seus filmes.

O Festival Internacional de Cinema do Mar deverá ter como objectivo: promover, exibir e premiar obras audiovisuais de ficção, animação, experimentais e documentários, com foco nas questões do Mar, produzidas nas Terras do Infante ou em qualquer parte do mundo, simultaneamente deverá organizar ações e atividades paralelas relacionadas com esta temática.

A realização do FICMAR seria nas Terras do Infante, tendo como tema o Mar, factor que une os municípios de Aljezur, Lagos e Vila do Bispo.

O Festival pretende, deste modo, valorizar os recursos naturais e culturais e promover o Património Ambiental e Marinho, assim como, dinamizar o turismo nas Terras do Infante.

Assim a sua temática deverá centrar-se no mar, no seu sentido mais «lato», envolvendo o seu papel na história da região até aos dias de hoje.

Face ao exposto, Alexandre Nunes, vereador da CDU em Lagos propõe que a Câmara Municipal de Lagos reunida a 8 de novembro de 2023 delibere:

1- Convidar os municípios de Aljezur e de Vila do Bispo para, em conjunto, realizar, nas Terras do Infante, o 1º Festival Internacional de Cinema do Mar, integrando iniciativas nos três concelhos.

2- Criar um grupo de trabalho intermunicipal para estudar a organização, apresentação e divulgação do 1º Festival de Cinema do Mar em 2024.