CCMAR apresenta resultados de estudo de descontaminação de moluscos bivalves

Centro de Ciências do Mar (CCMAR) apresenta resultados do projeto DEPURATOX – Descontaminação de moluscos bivalves, em Olhão.

A apresentação pública dos principais resultados do projeto DEPURATOX – Descontaminação de moluscos bivalves, contaminados com biotoxinas marinhas, durante o processo de depuração irá decorrer na terça-feira, dia 28 de fevereiro, às 14h00, na sala polivalente da Biblioteca Municipal de Olhão (Biblioteca José Mariano Gago).

O projeto DEPURATOX teve como principal objetivo o desenvolvimento e otimização de produtos químicos para a descontaminação de bivalves vivos, nomeadamente o mexilhão, contaminados com biotoxinas marinhas paralisantes (PSP) e diarreicas (DSP).

Para além dos investigadores associados ao projeto, o evento do Centro de Ciências do Mar (CCMAR) contará com a participação de diversos e importantes intervenientes do sector, nomeadamente a vice-reitora da UAlg, Alexandra Teodósio, o vereador da Câmara Municipal de Olhão, o diretor regional de Agricultura e Pescas do Algarve, a chefe de divisão de Oceanografia e Ambiente Marinho do IPMA, uma representante da Cooperativa Formosa e o GreenCoLab.