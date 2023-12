CCDR Algarve saúda Dino d’Santiago pela Medalha de Mérito Cultural

A CCDR do Algarve saúda publicamente o músico algarvio Dino d’Santiago pela atribuição da Medalha de Mérito Cultural pelo governo.

A presidência da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve saúda o algarvio Dino d’Santiago pela atribuição da Medalha de Mérito Cultural, ontem entregue pelo governo, devido ao empenho na promoção do diálogo cultural entre os povos que falam português e na defesa da igualdade e no combate a todo o tipo de discriminação.

Além da carreira musical, Dino d’Santiago tem dado voz a vários movimentos que lutam contra a discriminação racial e participado ativamente em projetos de integração social e promoção da igualdade nas escolas e nas cadeias.

Aliás, a entrega desta distinção decorreu no Estabelecimento Prisional do Linhó, em Sintra, onde participa regularmente na iniciativa «De Dentro para Fora», coordenada por Filipe Gameiro Neves, que procura fazer da música «um espaço de liberdade no interior da cadeia».

A sessão contou com a presença dos ministros da Cultura, Pedro Adão e Silva, e da Justiça, Catarina Sarmento e Castro.

Biografia do músico:

Dino d’Santiago é o nome artístico adotado por Claudino Pereira, nascido em Quarteira, em 13 de dezembro de 1982. Filho de pais cabo-verdianos, naturais de Santiago, cresceu no Bairro dos Pescadores para o qual os pais tinham ido morar ao chegarem a Portugal.

Este bairro, que após a revolução do 25 de Abril, tornou-se residência de emigrantes oriundos de Angola, Cabo Verde, Moçambique e São Tomé e Príncipe para trabalhar na construção civil e no turismo, bairro que começou a ser demolido em 1997 fazendo com que Dino fosse morar com a família para o Bairro da Abelheira.

Seria no Coro da Igreja de São Pedro do Mar, ali mesmo ao lado, que começaria a cantar com os pais e os irmãos.

Dino d’Santiago junta esta distinção a uma coleção variada de prémios e galardões conquistados ao longo da sua carreira artística.

Ainda antes do Globo de Ouro de 2022 (Categoria Intérprete), já era o artista com mais prémios nos Play – Prémios da Música Portuguesa, prémios anuais cuja primeira edição ocorreu em 2019 (Melhor álbum – «Mundu Nóbo», Melhor Artista Solo e Prémio da Crítica – 2019, Melhor álbum – «Kriola», Melhor Artista Masculino e Prémio da Crítica – 2021, Melhor artista masculino e Prémio da Crítica– 2022).

Coletivamente, o projeto Nu Soul Family foi premiado com o MTV Europe Music Award para Melhor Artista Português em 2010, tendo também sido nomeado noutras ocasiões pelas suas participações no Expensive Soul.

Em 2020, Dino d’ Santiago voltou a ser nomeado de novo para o mesmo prémio, desta vez com o seu projeto a solo.

Em 2021, foi distinguido pela Câmara Municipal de Loulé com a Medalha de Mérito – Grau Ouro. Nesse ano, seria ainda considerado pela «MOST INFLUENTIAL PEOPLE OF AFRICAN DESCENT», um dos afrodescendentes mais influentes, em termos globais, e colocado entre as personalidades negras mais influentes da lusofonia, listadas na PowerList100 criada pela revista «Bantumen» com o apoio de várias entidades.