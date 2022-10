CCDR Algarve presente no primeiro Comité do Programa INTERREG VI

A CCDR Algarve marcou presença no primeiro Comité de Acompanhamento do novo programa que será apresentado em novembro.

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve participou no primeiro Comité de Acompanhamento do Programa INTERREG VI-A Espanha-Portugal 2021-2027 realizado no dia 18 de outubro, em Belmonte.

Marcaram também presença a Dirección General de Fondos Europeos, Xunta de Galicia e Juntas de Castilla y León, Extremadura e Andalucia, UGT Espanha e Secretaría Conjunta, Agência para o Desenvolvimento e Coesão (AD&C) e CCDR Norte, Centro e Alentejo, bem como a Comissão Europeia.

Nesta reunião do primeiro Comité de Acompanhamento foram aprovados os documentos de trabalho referentes ao novo Programa, como é o caso do regulamento interno do Comité, as convocatórias de projetos e as regras de elegibilidade.

Na mesma ocasião foram também apresentadas as regras de notoriedade, transparência e comunicação, um novo logótipo, um novo site e nova plataforma de trabalho.

O novo programa, que conta, no total, com uma dotação financeira de 427 milhões de euros, sendo o financiamento do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) de 320 milhões (75 por cento), será lançado nos dias 16 e 17 de novembro, em Ayamonte, num seminário de participação livre, com inscrições disponíveis aqui.

Recorde-se que as CCDR asseguram a articulação entre as instituições da administração direta do Estado, autarquias locais e entidades equiparadas, dinamizando a cooperação inter-regional transfronteiriça, contribuindo ainda para a integração europeia do espaço regional e para o reforço da sua competitividade, com base em estratégias de desenvolvimento sustentável de níveis regional e local.