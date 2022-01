CBRE assume comercialização do novo Vila Retail Park Portimão

A CBRE, consultora líder mundial na prestação de serviços para o setor imobiliário, vai comercializa o Nova Vila Retail Park de Portimão.

A CBRE é responsável pela comercialização do novo espaço de retalho em Portimão, projeto que pretende dar uma resposta adequada à procura que existe na cidade por um conjunto comercial contemporâneo com as últimas tendências de design, oferta comercial e experiência para o consumidor.

O novo espaço a ser promovido pela Mitiska REIM, investidor europeu líder no segmento do imobiliário de conveniência, irá contar com cerca de 22 mil metros quadrados de Área Bruta Locável, distribuída por 18 lojas.

Os espaços comerciais estarão todos localizados no piso térreo existindo ainda zonas técnicas e de serviço nas traseiras das unidades com um acesso autónomo. Para receber os visitantes, o espaço conta com um amplo parque privado com 875 lugares de estacionamento totalmente gratuitos.

O Nova Vila Retail Park ficará localizado a escassos três minutos do centro da cidade de Portimão, ao longo da principal estrada nacional que atravessa o Algarve, a Estrada Nacional 125, e com um acesso rápido e fácil de e para a Autoestrada A22.

«Portimão é uma das cidades com acentuado crescimento no Algarve e tem já uma das maiores populações residentes, o que associado ao elevado número de turistas que a visitam, constituiu um universo de potenciais clientes muito interessante. A aposta nesta classe de ativos faz todo o sentido na cidade, e em particular numa localização como esta, com acessos fáceis e capacidade para introduzir um projeto altamente qualificado e inovador para o seu público-alvo. Além disso, o mercado de retalho em Portugal continuará numa trajetória de recuperação e consolidação, que felizmente temos aproveitado em projetos ao longo do País e seguramente que este não será uma exceção no trabalho que a equipa de retalho da CBRE tem desenvolvido nos últimos anos na comercialização de ativos neste segmento», sublinha Carlos Récio, Diretor de Retail Advisory & Transaction Services da CBRE.

Jan Du Bois, Investment Director Iberia da Mitiska REIM, explica que embora o setor do retalho enfrente uma série de desafios, continua a existir uma elevada procura por retail parks por parte de retalhistas e consumidores, incluindo projetos que sejam modernos, bem pensados e com boas localizações.

«O que distingue os retail parks do comércio de rua e dos centros comerciais é o seu fácil acesso combinado com baixos custos de ocupação para os operadores (rendas e encargos comuns mais reduzidos). Além disso, oferecem lojas com áreas mais amplas e estacionamento gratuito, permitindo aos retalhistas maximizar as suas vendas online através do serviço Click & Collect».

Enzo Guidez, responsável pela atividade da Mitiska REIM em Portugal, refere que, ao longo dos últimos quatro anos, a Mitiska REIM construiu uma plataforma de retail parks no País, somando mais de 135.000 m² de Área Bruta Locável, tanto em funcionamento como em desenvolvimento.

«A promoção deste novo retail park representa um passo significativo no aumento da nossa posição no mercado e presença em Portugal. Com a economia portuguesa e a confiança dos consumidores em forte crescimento, surgem também novas marcas de retalho no mercado. A nossa especialização no segmento dos retail parks e retalho de conveniência, combinado com a nossa forte relação com retalhistas locais e internacionais, coloca-nos numa boa posição para tirar vantagem dessa oportunidade».

O projeto é promovido pelo grupo Mitiska REIM e o projeto de arquitetura pela Broadway Malyan. A abertura deste novo espaço comercial está prevista para o primeiro semestre de 2023.

Sobre o Grupo CBRE

O Grupo CBRE, Inc. (NYSE:CBG), é uma empresa classificada na Fortune 500 e S&P 500, com sede em Dallas, líder mundial na prestação de serviços para o setor imobiliário (com base em receitas de 2020). Com mais de 100.000 colaboradores a nível mundial, a CBRE desenvolve a sua atividade para investidores e ocupantes em mais de 100 países. Em Portugal, a CBRE oferece um conjunto de serviços integrados, que incluem consultoria estratégica e mediação em operações de venda e arrendamento de imóveis, promoção, investimento imobiliário, gestão de imóveis, gestão de ativos, gestão de projetos, serviços de avaliação e research. Em Portugal, a empresa está presente desde 1988, apoiando clientes em todo o ciclo do produto imobiliário.

Sobre a Mitiska Reim

A Mitiska REIM com sede na Bélgica, é um investidor europeu de referência, especializado em imobiliário de conveniência, compreendendo retail parks. logística urbana e light industrial. A estratégia de investimento capitaliza as tendências convergentes entres esses setores e na elevada procura por localizações urbanas que ofereçam espaços acessíveis (tanto em termos de acessos como de custo de ocupação) e com design flexível que se adaptem facilmente às necessidades do ocupante final.

O modelo de investimento da Mitiska REIM é baseado em parcerias, posicionando-se como um investidor ativo que acrescenta valor, em colaboração com parceiros de co-investimento locais experientes nas respetivas geografias.

Em apenas 10 anos, e em nome dos fundos que representa, a Mitiska REIM constituiu uma carteira de mais de 75 imóveis, representando cerca de 810.000 m² de ABL espalhados por 10 países (Bélgica, França, Alemanha, Espanha, Portugal, Roménia, Polónia, República Checa e Eslováquia).