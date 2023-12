Catarina Marques da CDU candidata-se à Assembleia da República

Catarina Marques, membro da direção da Organização Regional do Algarve do PCP, candidata-se pela CDU à Assembleia da República.

A Coligação Democrática Unitária (CDU) acaba de divulgar Catarina Marques como primeira candidata pelo círculo eleitoral de Faro às próximas eleições legislativas, marcadas para dia 10 de março.

A divulgação aconteceu num Ato Público realizado em Faro, no café Maktostas, num momento que a CDU descreve como de preparação para «a batalha eleitoral que definirá o rumo do Algarve e do país», de acordo com o comunicado de imprensa enviado à redação do barlavento.

«A grave situação social que se atravessa não deixa de ser reveladora do que foram dois anos de maioria absoluta do Partido Socialista (PS), nos quais Partido Social Democrata (PSD), CDS, Chega e Iniciativa Liberal sempre se mostraram coniventes com o conteúdo (quanto muito descontentes com a forma como era aplicada) duma política que deixa profundas marcas de atrasos e dificuldades nos trabalhadores, nas populações e na região», lê-se ainda no mesmo documento.

«Por um lado, temos o acentuar das desigualdades económicas e sociais, em que as famílias lutam diariamente para pagar contas e dar comida aos filhos, e por outro lado, temos os grandes grupos económicos e financeiros a acumular escandalosos lucros e a apropriar-se da riqueza que é gerada pelos trabalhadores», afirmou Catarina Marques no momento de apresentação da candidatura.

«Queremos continuar assim ou queremos um outro caminho, uma alternativa, uma mudança de rumo?», questionou, respondendo de seguida que: «julgo que a solução não é difícil e que queremos de facto uma alternativa que só a CDU está em condições de protagonizar».

Na opinião de Marques, «precisamos de uma política que valorize e esteja comprometida com o progresso do Algarve e com a melhoria das condições de vida e de trabalho dos que cá estão».

Para a CDU as próximas eleições «são uma oportunidade de mudança desta política protagonizada pelos mesmos de sempre. Uma oportunidade que trabalhadores e populações não podem deixar de aproveitar para avançar para uma vida melhor, para construir uma alternativa. Dando mais força à CDU mais perto dessa realidade e a alternativa se concretizará».

Nesse sentido, a CDU avança com o «objetivo de eleger um deputado pelo Algarve, recuperando uma importante voz na Assembleia da República na defesa dos interesses algarvios e dos seus trabalhadores».

Catarina Marques tem 46 anos é professora de Educação Especial e coordenadora da União de Sindicatos do Algarve. Foi membro da direção do Clube Desportivo de Montenegro e presidente da Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Montenegro. Foi eleita na Assembleia Municipal de Faro e é membro da direção da Organização Regional do Algarve do PCP