A Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e VRSA teve o seu Dia Aberto no passado domingo, onde contou com diversas atividades desportivas, culturais e palestras.

A Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António (RNSCMVRSA) é uma zona húmida de importância internacional e trata-se da primeira zona húmida a ser criada em Portugal, em 1975, sendo uma das mais importantes do país.

Numa iniciativa que celebrou uma «Reserva Viva», a RNSCMVRSA viveu no domingo, dia 2 de abril, o seu Dia Aberto, com o objetivo de promover a preservação da biodiversidade em aliança com o crescimento sustentável das atividades económicas ali presentes, como a salinicultura, e da atividade turística/lazer.

A sessão de abertura foi realizada por Francisco Amaral, presidente da Câmara Municipal de Castro Marim e da Comissão de Cogestão, Castelão Rodrigues, diretor regional do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), e Álvaro Leal, vereador da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António.

Nesta mesma Comissão fazem ainda parte a Universidade do Algarve (UAlg), a Associação de Defesa do Património de Mértola, a Cooperativa Terras de Sal, a Associação Odiana e a Associação Naval do Guadiana.

Este trata-se de um modelo de gestão de proximidade, que tem por base um protocolo de colaboração técnica e financeira entre a AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, o ICNF e o Fundo Ambiental.

O programa foi diversificado, com um leque de atividades desportivas e culturais, entre as quais, observação de aves, passeios de jipe, rastreios de glicemia e tensão arterial, tiro com arco, marcha passeio, jogos lúdicos, exibições de dança, aula de zumba, aula de yoga e uma pequena feira de produtos tradicionais.

Destaque ainda para a palestra «Como alcançar os desafios do século XXI com sucesso», por Manuel Manero, autor do livro «Pensar Fora da Caixa».

O dia terminou com o concerto da banda Cookie Monsters.

«Foi uma iniciativa de mérito», de acordo com a autarquia de Castro Marim, que «promoveu todo o potencial da Reserva e o trabalho desenvolvido, sobretudo ao nível da sensibilização ambiental, associando componentes lúdicas e culturais, que apresentam um leque de atividades que esta zona pode oferecer».