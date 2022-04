Feira do Campo regressa para animar as ruas das Furnazinhas

Contacto com a natureza e descoberta dos saberes e sabores da serra algarvia são os grandes atrativos da Feira do Campo, que se realiza no próximo domingo, dia 24 de abril.

Após a interrupção dos últimos dois anos devido à pandemia, a Junta de Freguesia de Odeleite traz de volta esta Feira do Campo que conta com a realização de um passeio pedestre, para aqueles que quiserem explorar os encantos das Furnazinhas.

Durante a tarde, as ruas desta povoação vão acolher artesãos a trabalhar ao vivo e uma grande variedade de produtos locais, como o mel e os frutos secos e a conhecida doçaria tradicional.

Haverá ainda espaço para conhecer as vivências da serra algarvia, com demonstração da confeção de «pão caseiro» e de queijo e uma exposição de animais da quinta.

A animação musical, a partir das 13h00, estará com Jaime Gomes, o Grupo Folclórico e Etnográfico dos Amigos do Montenegro e com o Palhaço Zequinha.

As inscrições para o evento já estão abertas, através do e-mail ou pelo número de telefone 281 495 148.

As ruas empedradas, as casas de xisto, as antigas minas de cobre e as deslumbrantes panorâmicas sobre a barragem de Odeleite, são alguns dos cenários desta iniciativa, organizada pela Junta de Freguesia de Odeleite, Associação Social da Freguesia de Odeleite, Câmara Municipal de Castro Marim, Clube de Caçadores das Furnazinhas e população local.