Caminhada sensibiliza para prevenção do cancro da mama em Altura

Cerca de 70 pessoas aderiram ao repto da Junta de Freguesia de Altura ontem, domingo, dia 24 de outubro, numa caminhada pela prevenção do cancro da mama integrada no mês dedicado a esta temática – Outubro Rosa.

Os participantes da caminhada fizeram um donativo, em troca de uma t-shirt ou boné solidário, que será posteriormente entregue à Associação Oncológica do Algarve.

Mas as iniciativas para assinalar o Outubro Rosa ainda não terminaram. A Junta de Freguesia de Castro Marim também promove no próximo domingo, dia 31, uma caminhada solidária integrada no mês de sensibilização, com partida agendada para as 9h00 na Praça 1º de Maio.

A esta causa associa-se a Paróquia de Santiago, que terá a sua Igreja Matriz iluminada de rosa, uma iniciativa articulada com o município de Castro Marim, que apoiou também recentemente a reparação do telhado e a pintura da fachada.

A autarquia de Castro Marim manifesta também a sua «solidariedade» e endereça «um abraço amigo a todos os que sofrem, diretamente ou na família, com este tão presente cancro, nas mulheres e homens».

O movimento conhecido por «Outubro Rosa» (Pink October) nasceu nos Estados Unidos da América, na década de 90 do século passado, com o intuito de inspirar a mudança e mobilizar a sociedade para a luta contra o cancro da mama.

Desde então, a cor rosa é utilizada para homenagear as mulheres com cancro da mama, sensibilizar para a prevenção e diagnóstico precoce e apoiar a investigação nesta área.

Em Portugal, a Liga Portuguesa Contra o Cancro promove o «Outubro Rosa», onde sensibiliza para a derradeira importância do rastreio. Em Portugal são diagnosticados mais de 6.000 novos casos por ano de cancro da mama.

Se diagnosticado precocemente, este cancro tem uma taxa de cura superior a 90 por cento, «por isso a melhor resposta é o rastreio», lembra o município de Castro Marim.