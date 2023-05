Agentes do Algarve vão conhecer financiamento europeu para as artes e cultura

A Direção Regional de Cultura do Algarve (DRCAlg) e o Europe Direct Algarve dão a conhecer o financiamento europeu para as artes e cultura.

A Direção Regional de Cultura do Algarve (DRCAlg) e o Europe Direct Algarve promovem, nos dias 18 e 19 de maio, sessões de capacitação sobre «Financiamento europeu para as artes e cultura», do programa Europa Criativa, que terão lugar em Castro Marim, Faro e Lagos.

As sessões informativas têm como destinatários os profissionais e entidades ativas no sector cultural e criativo, associações culturais, organismos públicos, como autarquias e Juntas de Freguesia, empresas da área criativa (arquitetura, design, moda, entre outros) e da edição, assim como universidades e outros estabelecimentos de ensino.

Com a participação de Sara Machado, do Centro de Informação Europa Criativa em Portugal, a sessão irá incidir sobre a vertente Cultura, que abrange todos os sectores da cultura e da criação (com exceção do audiovisual e cinema), para apresentar as diferentes linhas de financiamento, dado considerar-se fundamental sensibilizar para a importância do financiamento europeu para a cultura e para as artes como via essencial para quem procura internacionalizar trabalho nesta área, ganhar escala e visibilidade.

A primeira sessão informativa realiza-se no Auditório da Biblioteca Municipal de Castro Marim, no dia 18 de maio, das 11h00 às 13h00, e a segunda, no Auditório Municipal de Lagos, no dia 19, das 15h30 às 17h30. A participação é gratuita, sendo necessária inscrição aqui.

No dia 19 de maio, terá lugar um workshop, das 10h00 às 13h00, na sede da DRCAlg,em Faro, o qual tem como objetivo trabalhar aspetos práticos na formulação dos projetos europeus.

Desde a procura de parcerias internacionais, aos erros mais comuns nas candidaturas ao Europa Criativa, esta sessão irá munir os participantes de orientações para o preenchimento de formulários, assim como de conhecimentos básicos transversais ao universo dos programas europeus de apoio à cultura e às artes. A participação é gratuita, limitada a um máximo de 20 participantes, com inscrição prévia aqui.

O Europa Criativa é o programa da União Europeia de apoio exclusivo aos sectores cultural e criativo.

O novo ciclo decorre entre 2021-2027, com um enquadramento financeiro na ordem dos 2.44 mil milhões de euros, um aumento de cerca de 50 por cento face ao ciclo anterior. Trata-se de um programa de cofinanciamento a fundo perdido, sem quotas por países, no qual impera a competição direta entre projetos.

No âmbito do «Maio, mês da Europa» a Diretora Regional de Cultura do Algarve, Adriana Freire Nogueira, participa na mesa de debate «Inspire & build: Europe for artists», no dia 18 de maio, no Museu Municipal em Faro, uma iniciativa da empresa Epopeia Brands, Câmara Municipal de Faro e Europe Direct Algarve, de celebração da Cultura na Europa.