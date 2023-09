Castro Marim voltou a oferecer livros de fichas aos alunos do 1º Ciclo

Com o objetivo de diminuir os encargos financeiro no início do ano letivo, Castro Marim voltou a apostar em medidas de apoio aos alunos.

À semelhança de anos anteriores, a Câmara Municipal de Castro Marim voltou a oferecer a todos os alunos do 1º Ciclo, que frequentem o Agrupamento de Escolas de Castro Marim (AECTM), os livros de fichas (Português, Matemática, Estudo do Meio e Inglês).

No total, mais de 280 os alunos foram abrangidos por esta iniciativa.

«Amenizando os elevados encargos financeiros que o início do ano escolar representa para os encarregados de educação, a iniciativa vem combater a exclusão social e promover a igualdade de oportunidades no acesso escolar», justifica a autarquia.

No âmbito das medidas de ação social escolar do município de Castro Marim estão também a atribuição de bolsas de estudo (candidaturas a decorrer até ao dia 31 de outubro) aos alunos de agregados familiares mais desfavorecidos residentes no concelho, matriculados e inscritos em estabelecimentos do ensino Secundário e Superior.

Além disso, está também assegurado financiamento de refeições a todos os alunos dos escalões A e B do 1º Ciclo, assim como auxílio económico para aquisição de material escolar do 1º ao 3º Ciclo do Ensino Básico (para obtenção deste apoio, os encarregados de educação deverão apresentar, no serviço de ação social, documento comprovativo de matrícula e de escalão).

No que respeita aos Passes Escolares, a autarquia de Castro Marim assegura a gratuidade do título a todos os estudantes do ensino secundário e do ensino profissional que utilizem transporte público coletivo, sendo que até ao 3.º ciclo o transporte já era gratuito e assegurado pelos serviços da autarquia.