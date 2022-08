Castro Marim viveu Festas em Honra de Nossa Senhora dos Mártires

Castro Marim esteve em festa de 12 a 15 de agosto, nas celebrações em honra da padroeira Nossa Senhora dos Mártires.

As comemorações arrancaram na sexta-feira, dia 12 de agosto, com uma Festa da Juventude que juntou mais de 200 pessoas na Glow Run Party, animada por BlacP, Possessivo e Gustavo Vera.

No sábado, dia 13 de agosto, com o anfiteatro do Revelim de St. António lotado, subiram ao palco dois grupos do município de Castro Marim: o teatro «É Disto qu’a minha Maria gosta» do CCD Castro Marim, e o espetáculo de dança das Love to Dance Arutla, conduzidas pela professora Laura Pook e pelo Clube Recreativo Alturense.

No domingo, a vila recebeu o programa televisivo Somos Portugal, da TVI, em direto da Praça 1º de Maio, com destaque para a participação do repórter castromarinense João Valentim.

Paralelamente decorreu a Feira de Artesanato e Etnografia, com artesãos de diferentes artes e talentos, desde a latoaria, cestaria, renda de bilros, não esquecendo a gastronomia. Em palco, na mesma noite, estiveram o Grupo +2 e os Mini Break.

O dia de homenagem à padroeira, 15 de agosto, começou com o Hastear da Bandeira nos Paços do Concelho, às 9h00. Este foi também o dia da 4.ª edição do torneio de futsal em honra de Nelson Solá, naquela que é uma homenagem póstuma ao antigo jogador.

A Procissão em Honra de N. Sra. dos Mártires percorreu as ruas da vila, «acompanhada e saudada por centenas de fiéis devotos, numa das romarias mais participadas de que há memória», enaltece o município.

A fechar as festas, decorreu o concerto da fadista Sara Correia.