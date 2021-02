Castro Marim: Unidade de Saúde Móvel leva testes ao interior do concelho

Autarquia espera chegar aos 2000 testes COVID-19 efetuados à população.

A testagem à COVID-19 chegou ontem, terça-feira, dia 23 de fevereiro, ao interior do concelho de Castro Marim. Odeleite foi a primeira povoação a ser visitada pela Unidade Móvel de Saúde, que durante o dia de hoje continua a percorrer as povoações mais isoladas e com maior risco de transmissibilidade das freguesias do Azinhal e de Odeleite.

Depois de dois fins-de-semana a testar a população de Altura e Castro Marim, num total de 1200 testes, o município espera chegar aos 2000 rastreios.

Com a evolução positiva da situação pandémica, quer a nível local, quer a nível nacional, a autarquia castromarinense opta por concluir esta 1ª fase de testagem em massa, planeando avançar com uma 2ª fase quando se iniciar o desconfinamento.

A testagem em massa em Castro Marim, promovida sob o lema «Testar para parar o vírus», é uma iniciativa de caráter voluntário, que conta com a solidariedade de dezenas de técnicos de saúde, desde os mentores Pedro Ribeiro e Ricardo Pereira, enfermeiros, higienistas e farmacêuticos, até aos elementos da Proteção Civil Municipal, funcionários da autarquia e outras pessoas que quiseram juntar-se ao movimento.

Todas as ações foram supervisionadas pelo delegado de saúde local, Dr. Mariano Ayala, seguindo as diretrizes do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças.